Saray’ın 1105 sayılı kararını açıklıyoruz. Tank Palet, hülleyle Katar ortaklı BMC’ye devrediliyor

Sakarya’da özelleştirme kapsamına alınan Tank ve Palet Fabrikası’nın ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına kiralanmasına ilişkin 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, toplam 7 maddeden oluşuyor. Kararla ASFAT AŞ’ye devredilen fabrikanın üçüncü kişilere kiralanmasına yönelik ayrıntılar yer alıyor.

Sendika yetkilileri tarafından aslından metne geçirilen karar hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 1105 sayılı kararla Tank ve Palet Fabrikası’nın “hülle” yoluyla ASFAT AŞ üzerinden 25 yıllığına BMC’ye devredildiğini söyledi. Özkoç, “Cumhurbaşkanlığı kararları milleti ilgilendiriyorsa, devletin geleceğini ve bekasını ilgilendiriyorsa milletten kaçırılamaz” dedi.

Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın, 20 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 481 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile özelleştirme kapsamına alınmasından sonra gelen tepkilerin ardından bu kez “Resmi Gazete’de yayımlanmayan” 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla fabrikanın ASFAT AŞ’ye devredildiği ortaya çıkmıştı. Özelleştirme kapsamına almasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlanırken, ikinci kararın yayımlanmaması ise akılları karıştırmıştı. CHP ile AKP arasında da varlığı konusunda tartışmalara neden olan 1105 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, toplam 7 maddeden oluşuyor. Söz konusu kararla Tank Palet Fabrikası ASFAT AŞ’ye devrediliyor.

Kararda, ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri konularının ASFAT AŞ ile Milli Savunma Bakanlığı’nın birlikte belirleyeceği hüküm altına alınıyor.

İŞTE KARARIN TAM METNİ

Harb-İş Sendikası yetkilileri tarafından kendilerine gösterilen orijinal karar üzerinden el yazıyıla kayıt altına alınan 1105 sayılı kararın tam metni şöyle:

“1105 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı;

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli olan ve 19 Aralık 2018 tarihli 481 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel nuramalı, 1804000 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde bulunan 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin fabrika alanı içerisindeki işletilmesi hakkında;

1. Mülkiyet devri hariç olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde savunma sanayi kuruluşlarında değerlendirilmesi, üçüncü kişilere kiralanması, tahsisi, işletme hakkının devredilmesi veya diğer işlemlerin gerçekleştirilmesini teminen 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun’un 2-i maddesi uyarınca bedelsiz olarak ASFAT AŞ’ye devrine,

2. Sakarya ili Arifiye ilçesi Hanlıköy Mahallesi’nde bulunan 1075 ada 5 parsel numaralı, 1804000 metrekare yüzölçümünde taşınmaz mülkiyetin Maliye Hazinesi üzerinde bırakılmasına,

3. Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü işletimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin devir ve teslim işlerinin Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ arasında düzenlenecek protokoller ile gerçekleştirilmesine, devir teslim işlemleri tamamlanıncaya kadar fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı AFGM 1. Ana Bakım Fabrikası Müdürlüğü tarafından işletilmesine devam edilmesine,

4. İşletme hakkı devir süresinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM ile ASFAT AŞ arasında protokol düzenlendiği tarihten itibaren 25 yıl olarak belirlenmesine, süre bitimindeki mal ve hizmet üretim birimlerinin Milli Savunma Bakanlığı AFGM’ye iadesine,

5. Milli Savunma Bakanlığı tarafından fabrikada çalışan ve asker vasfı taşıyan personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu tabi olarak çalışan personelin ilgili mevzuat çerçevesinde Milli Savnuma Bakanlığı AFGM bünyesindeki diğer işletme birimlerine nakledilmesine,

6. Fabrikada 4857 sayılı kanun kapsamında çalışan personelin tamamının her türlü özlük haklarının korunması kaydıyla ASFAT AŞ’ye devredilmesine,

7. İlgili mevzuat çerçevesinde ASFAT AŞ tarafından fabrikanın kiralanması, tahsisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemleri ile üçüncü kişilere devrine karar verilmesi halinde TSK’ye yönelik mal ve hizmet üretiminin devamlılığının sağlanması, savunma sanayi kuruluşları kapsamında yeni yatırımların yapılması, bu kapsamda en az 50 milyon ABD Doları yatırım yapma şartı getirilmesi ve işçilerin devri gibi sözleşmede yer alacak hususların Milli Savunma Bakanlığı ile ASFAT AŞ tarafından birlikte belirlenmesine, sözleşmenin ASFAT AŞ ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından imzalanmasına 4046 sayılı kanunun 3 ve geçici 29. maddesi gereğince karar verilmiştir.”