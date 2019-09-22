Bülent Arınç'tan yeni parti değerlendirmesi: Neticesine katlanırlar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç Manisa’da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından düzenlenen ‘Baba dostlarıyla vefa’ buluşmasına katıldı. Arınç, “Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasından bölünme diye, ayrılık diye bir düşünce olmayacaktır. Siz bunları yaparsanız, birileri gitmeyi mutlaka kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar” dedi.

Arınç şöyle konuştu:

"Şimdi Türkiye, 17 yıldan beri tek başına iktidarda olan bir parti kendi içinde bir yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Son sonuçlara bakarak artık yeniden güçlü bir teşkilat olmalıyız, siyaseti yeniden yorumlamalıyız. İçerideki ve dışarıdaki sorunlarımızı tekrar ilk günkü aşkla yeniden Bismillah diyerek çözmeye çalışmalıyız diyorlar. Kolay olmadığını biliyorum çünkü daha büyük bir sıkıntı var. Bu partiden bir kısım insanlar ayrılarak yeni bir parti kurma hevesine girdiler. Partinin bütünlüğünü korumak lazım. Partinin gücünü eskisinden daha iyi hale getirmek lazım. Ayrılmalar hiçbir zaman faydalı olmadı."

"BAZI BOŞBOĞAZLARIN YAPTIĞI GİBİ..."

Size de bize de düşen görev şudur: Bu ana gövdeyi yıpratmamak lazım. Ben AK Parti’nin Türkiye için bir sigorta olduğunu düşünüyorum. Ayrılmak isteyenler bizim insanlarımızdır. Hiçbiri hakkında kötü bir şey söyleyemem. Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam. Biz onlarla birlikteydik.

Bütün başarılarda onlar vardı ama şimdi bir fitne koptu içimizden ve bizden ayrılmak istiyorlar. Biz bize yakışanı yapmalıyız. Eski liderlerin yaptığı gibi toparlayıcı olmalıyız, bütünleştirici olmalıyız, herkesi kucaklamalıyız. Herkese vefa borcumuz olduğunu hatırlamalıyız. Göreceksiniz o zaman kimsenin kafasından bölünme diye, ayrılık diye bir düşünce olmayacaktır. Siz bunları yaparsanız, birileri gitmeyi mutlaka kafaya koymuşsa sorumluluk onlarda olur. Neticesine de katlanırlar. Ama halk şunu bilmeli. Bu partide lider ve çevresi her şeyi yaptı partinin bütünlüğünü korumak için ama buna rağmen gittiler. O zaman göreceksiniz arkalarına takılan 3-5 kişiden fazlası olmaz.”