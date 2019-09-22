Eczacıların seçim heyecanı

8 bin 300 üyesi olan İstanbul Eczacı Odası’nda bugün seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimlerde, mevcut oda yönetiminde olan İstanbul Eczacı Hareketi Grubu eczacı Cenap Sarıalioğlu başkanlığında seçimlere girerken; Çağdaş Eczacılar Grubu eczacı Mustafa Turunç başkanlığında; Yeniden Eczacılık Platformu Grubu ise Eczacı Mürşit Koçtürk başkanlığında yarışacak.

İstanbul Eczacı Odası’nın 2019 yılı olağan seçimli genel kurulu dün yapıldı. Beşiktaş Belediyesi Süleyman Saba Kültür Merkezi’nde dün saat 10.00 - 18.00 arasında gerçekleştirilen genel kurulun ardından eczacılar bugün saat yeni yönetimi belirlemek için sabah 09.00’da oy kullanmak için sandık başına gitti. Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erecek.

"HALKIN ECZANELERİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İstanbul Eczacı Hareketi seçim bildirgesinde, “Plansızca açılan eczacılık fakültelerine karşı, gerek ilgili kurumlar gerekse ulusal kamuoyu nezdinde yürüttüğümüz mücadeledeki taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Taban puan uygulamasında ısrarcı, kontenjan fazlalıkları, akademik kadro ve fiziksel imkan yetersizlikleri konularında ise eylemlilik kararlılığında olacağız. İlaç Fiyat Kararnamesinde, özellikle 4. ve 5. kademe ilaçların karlılık oranlarının ve kademelere esas baremlerin iyileştirilmesinin yalnızca Sağlık Bakanlığı nezdinde değil bütçe açısından belirleyici olan Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde de takipçisi olacağız.

2017 yılında sizlerle paylaştığımız seçim beyannamesinde söz verdiğimiz üzere, ‘Sermayenin değil halkın eczaneleri olmaya devam edeceğiz’ anlayışımızdan taviz vermeden, meslek alanımızda ve halk sağlığı açısından tehdit oluşturan tüm sermaye girişimlerine karşı mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Bizler, Cumhuriyet devrimlerine ve evrensel değerlere sahip çıkan, toplumcu bir eczacılık anlayışını benimseyen, mücadeleyi esas alan, boyun eğmeyen ve örgütlülüğün gücüne inanan, Çağdaş, Laik, Demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık birer neferi olmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

41 MADDEDE PROJE

Çağdaş Eczacılar ise projelerini 41 maddede sıraladı. Eczacı meslek hakkını alacakları ve eczacının ilaçtaki giderek azalan karlılığının artmasını sağlayacakları vurgulanan projeler özetle “Gerek kimyasal gerekse bitkisel hammadde ihtiva eden tüm ürünlerin yasamızda da yer aldığı gibi sadece eczanelerde satılmasını hayata geçireceğiz. Gıda takviyelerininde bitkisel ürünler gibi sadece eczanelerde satılmasını sağlayarak, gereksiz kullanımları önleyip halk sağlığını güvencemiz altına alacağız. Sayıları hızla artan eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının azaltılması için üniversitelere giriş sınavlarında ilk onbin arasında yer alan öğrencilerin Eczacılık Fakültesini tercih edebilmeleri uygulamasının YÖK tarafından hayata geçirilmesi için her türlü girişimde bulunacağız. Eczacılık Fakülteleri Konseyi tarafından reddedilen, gerek öğrencilerin gerekse eczacıların kabul etmediği ‘Yardımcı Eczacılık’ uygulamasını iptal ettireceğiz. Piyasada bulunmayan ilaçlarlarla ilgili olarak her ay kamuoyuna ve il sağlık müdürlüğüne düzenli olarak bilgi vereceğiz” şeklinde sıralandı.

YENİ MEZUN ECZACILARIN İSTİHDAMI

Yeniden Eczacılık Platformu ise projelerinin başında, en büyük sorunlardan birisinin yeni mezun eczacıların istihdam sorunu geldiğine dikkat çekerek “Bu sorun birkaç girişimle çözülebilecek bir sorun değildir. En önemli görevimiz istihdam sorununu çözecek doğru yaklaşımlar ile kendimizi topluma iyi anlatmak olacaktır. İstihdam sorununu çözmek için; zorunlu yardımcı eczacılık kaldırılmalıdır. Yerine eczacı istihdam eden eczanelere sağlanacak sigorta ve maaş desteği ile eczacı istihdamı cazip hale getirilmelidir. Sektörün diğer paydaşı olan müesseselerde eczacı istihdamı arttırılmalıdır. Eczacılık fakültelerine standart getirilmesi, fakültelerin birleştirilmesi gibi teknik çalışmaları da yaparak ülke yöneticilerinin ve sektör paydaşlarının önüne koyacağız” denildi. Projeler arasında ayrıca eczacıların ekonomik kazanımları, güvenilir ve şeffaf yönetim, eczacılıkta dijital dönem, SUT, Medula ve kesintilere dair çözümler gibi maddeler de yer aldı.