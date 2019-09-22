AKP'li belediye randevu talebini reddedince CHP'li belediye devreye girdi

Hacıbektaş ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, ilçede öğrencilerin servis aracı olarak kullanması için, Nevşehir Belediyesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Rasim Arı’dan randevu istedi. Ancak Arı, randevu vermedi. Bunun üzerine Altıok, kardeş belediye oldukları Kırşehir Belediyesi’nden otobüs talebinde bulundu. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konuyu meclis gündemine taşıdı.

AKP KARŞI ÇIKTI AMA OTOBÜS VERİLDİ

Belediye meclisinde görüşülen konu AKP’li üyelerin red oylarına rağmen CHP,MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Kullanılmayan halk otobüslerinden bir tanesi 1 yıllığına Hacıbektaş Belediyesi’ne sembolik ücret karşılığında kiraya verildi.

ÖĞRENCİ SERVİSİ OLACAK

Otobüsü teslim alan Hacıbektaş Belediye Başkanı Altıok otobüsün okul servisi olarak kullanılacağını belirterek, “Nevşehir Belediye Başkanı Arı ile konu hakkında görüşmek istedik. Ancak bize randevu dahi vermediler. Kardeş Belediyemiz Kırşehir’in tahsis ettiği otobüsü teslim aldık. Kırşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Ekicioğlu'na ve Belediye Meclis üyelerimize şahsım ve Hacıbektaş Belediyesi adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Sözcü.com