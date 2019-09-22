Haluk Levent tepki gösterdi! Sadece üzülüyorum...

Türk rock şarkıcısı Haluk Levent, şarkılarıyla olduğu kadar son yıllarda sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yardımlarla gündeme geliyor. Bu yardımlar o kadar geniş bir alana yayıldı ki ünlü şarkıcıya karşı sevgi seline dönüştü.

Sanatçının takipçileri “Parti kur oy verelim” paylaşımları bile yapmaya başladı. Twitter üzerinden bunlara bir yenisi daha eklendi ve Haluk Levent'den tepki geldi. #HalukLeventBakanOlsun hashtagi ile açılan paylaşımlara Levent 'Sadece üzülüyorum. Ve bu bana zarar veriyor.' açıklamasında bulundu.