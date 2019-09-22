Adalet Bakanlığı'na tercüman alınacak

Basın İlan Kurumu'nun resmi portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Adalet Bakanlığı İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca, Komisyon Başkanlığınca düzenlenecek olan 2020 yılı İstanbul İli Tercüman Listesine başvuru şartları ilan edildi. Duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı belirtildi.

Tercüman olarak başvuru yapmak isteyenlerin 1 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında Komisyon Başkanlığına veya Komisyon Başkanlığına gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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