Kına gecesi damadını öldürmüştü... Katil 'kayınpeder'in ifadeleri ortaya çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Üçoklar Mahallesi'nde önceki gün M.G'nin evinin önünde düzenlenen kına gecesinde, Eser Efsane'nin (32) bıçaklanarak öldürülmesi ve annesi Meryem Fidan'ın yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kayınpeder M.G'nin arasında yer aldığı gelinin 4 akrabasını gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden M.G, yaklaşık 4 ay önce Eser Efsane'nin annesi Meryem Fidan ile kendilerini ziyarete geldiklerini ve kızını istediklerini anlattı.

Kızını vermeyi ilk önce kabul etmediğini ancak daha sonra kabul ettiğini belirten M.G, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi aramızda söz, akabinde nişan töreni yaptık hatta resmi nikah yaptık. Kızım ve Eser'in nişanlılık süreçleri normal seyrinde ilerlerken bundan 20 gün önce damadım Eser, kızımı gelinlik ve ev eşyası bakmak bahanesiyle Kahramanmaraş'a kaçırdı. Eşimle birlikte Eser'in en yakın arkadaşı olan S.K'nin Kahramanmaraş'taki iş yerinin önünde beklemeye başladık. Eser'i ve kızımı görünce yanlarına gittik. Sonra Eser'in annesinin evine gidip konuştuk, zaman zaman tartıştık. Bana kızımın yerini bildiği halde bilmiyorum demesinden dolayı Meryem Fidan'a ve kızımı kaçırdığı için Eser Efsane'ye kızgın ve öfkeliydim."

Söz konusu konuşmada 20 Eylül'de kına, 22 Eylül'de düğün merasimi için sözleştiklerini kaydeden M.G, aslında Eser'i öldürmek için fırsat kolladığını ve anlaşmış gibi davrandığını ifade etti.

Kına merasiminin evlerinin önünde normal şekilde başladığını aktaran M.G, "Eser'i kına merasiminde ibret olması amacıyla öldürmek için fırsat kolluyordum. Bunun için üzerime bir hafta kadar önce bir bıçak aldım. Kına merasimi boyunca fırsat kolladım hatta bir ara damadım Eser'in yanında oturdum ancak ortam hareketli olduğundan eylemi gerçekleştiremedim. Saat 21.30 sıralarında kına yakıldı. Kına yakıldıktan sonra kızımla damadım oynadılar. Oyun bittikten sonra kızım ve damadım kenara çekilmişlerdi ancak ayakta el ele tutuşmuş halde duruyorlardı. Ben uygun zaman olduğunu anladım ve damadım Eser'in arkasından yaklaştım." beyanında bulundu.

Belinden çıkardığı bıçakla Eser'i boğazından bıçakladığını itiraf eden M.G, bu esnada yanlarına gelen Meryem Fidan'ı da yaraladığını belirtti.

Bıçağı oğluna verdiğini, daha sonra Oğuzeli'nde bir yere gittiğini ve polisler tarafından yakalandığını belirten M.G, Eser'i kafasında kurduğu plan doğrultusunda öldürdüğünü hatta öncesinde yakınlarına "Eser'e kimse karışmasın, onu ben öldüreceğim." dediğini iddia etti.

M.G, ilaç bağımlısı olduğunu ve olaydan önce de 8 hap aldığını öne sürerek, damadını öldürdüğü için pişman olmadığını ifade etti.

Cinayetle ilgili M.G'nin de arasında yer aldığı 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde önceki gün Eser ve D. Efsane çiftinin kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat hayatı kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmıştı.