‘Türkiye’nin Hawking’i üniversiteli oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde “Türkiye’nin Hawking”i olarak anılan SMA Tip-2 ve skolyoz hastası, yüzde 96 bedensel engelli Neptün Yılmaz (20), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fizik Bölümü İngilizce programına kaydını yaptırdı.

Yılmaz, okul kaydını yaptırdıktan sonra annesi Nilcan Yılmaz ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Başkan Seçer de Neptün’e eğitim hayatı boyunca destek sözü vererek, fizik alanında da çok başarılı olacağına inandığını söyledi. Seçer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e de çağrıda bulunarak, “Sevgili başkanımızdan Neptün ile ilgilenmesini rica edeceğim. Artık Neptün sevgili başkanımız Tunç Soyer’e emanet olacak” dedi. 2 yıl önce Erciyes Üniversitesi ve Kozmik Anafor Derneği tarafından düzenlenen yarışmada, “Evrenin oluşumu” adlı sunumuyla Türkiye üçüncüsü olan Yılmaz da, “Çocukluğumdan beri astronomi ve fiziğe karşı ilgim vardı. İleride başarılı bir bilim kadını olmak istiyorum. Hawking benzetmesinden dolayı çok mutlu oldum, gururlandım” diye konuştu.