Murat Eren'e adalet çağrısı

FETÖ’nün kurguladığı kumpas davalarında tutuklanan ilk subay olan Pilot Yüzbaşı Murat Eren’in yarın görülecek davası öncesi avukatı Muhammed Sarıkaya ve Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar adalet çağrısında bulundu. Cumhuriyet’e açıklama yapan Kumpas-Der Başkanı Ahmet Tatar, “Birçok davada rüzgâr hızıyla kararlar verdiğini gördüğümüz Türk yargısı, Atabeyler denilen FETÖ kumpasında 13 yıldır ayak sürüyor.

'NAMUS BORCU'

Murat Eren’in yaşadığı mağduriyet şayet yargıda birilerinin bilinçli ya da bilinçsiz ihmali ise bu ihmali bütün sonuçlarıyla bertaraf etmek yine yargının görevidir” dedi. Tatar, bu davanın Türk yargısının “namus borcu” olduğuna dikkat çekti.

Eren’in avukatı Muhammed Sarıkaya ise Eren’in çok sevdiği üniformasına kavuşması için önünde halen daha FETÖ’nün açmış olduğu bu kumpas davasının engel olarak durdurduğu belirterek “Adalete her şeyden çok ihtiyacımızın olduğu bu dönemde 13 yıldır devam eden haklı mücadelenin beraat kararı ile neticelendirilmesini bekliyoruz” dedi.

‘DURUŞMAYI BEKLİYORUZ'

“Murat Eren için Adalet” diyen herkesi yarınki duruşmaya davet eden Sarıkaya, “24 Eylül 2019 saat 11.00’de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (Sıhhiye Adliyesi), bir kez daha “Murat Eren için Adalet” demek isteyen tüm vatanseverleri görmek isteriz. FETÖ’nün ilk hedef aldığı isimlerden olan Murat Eren’i savunmak, vatanı savunmaktır. Unutmayalım, hukuk ve adalet herkese lazımdır” diyerek tamamladı.

Yıllardır adalet bekleyen ve üniformasına kavuşmak için gün sayan Murat Eren ise şunları söyledi:

‘ÜNİFORMAMI ÇOK ÖZLEDİM'

“Dosya içeriğindeki mevcut bilirkişi raporlarının incelendiğini umuyor ve daha fazla uzatılmadan beraat kararının verilmesini bekliyorum. Daha önce pek çok savcılık iddianamesinde ve mahkeme kararında kumpas olduğu dile getirilen ve hakkımdaki davaların sonuncusu olan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yaklaşık 3 yıldır gün verilmesini beklediğim dava sürecinin de hızlanmasını umuyorum. Üniformamı çok özledim. Yaşımdan ötürü zaman aleyhime işliyor. Bir an önce görevime dönmek istiyorum.”

Murat Eren’in kumpas olduğu devlet yetkilileri tarafından da kabul edilen bu iki davadan beraat etmesi durumunda görevine geri dönmesi için önünde engel kalmıyor. Bu arada, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlığı’nın da Eren’in dönüşünü istediği, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı’ndan düzenli bilgi aldığı öğrenildi.