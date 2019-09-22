Bakanlık bebek ölümlerini gizledi

Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi Uğur Kalkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurarak 2019 yılının ilk 6 ayında Gaziantep genelinde kaç adet bebek ölümü gerçekleştiğini ve yaşanan bebek ölümlerinin hastanelere dağılımını sordu.

Kalkan’a Sağlık Bakanlığı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nden gelen yanıtta, bilgi edinme kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkındaki yönetmeliğin 12. ve 36. maddesine göre bilgilendirme yapılamayacağı belirtildi. 12. maddede özetle “Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler” ifadeleri yer alıyor. 36. maddede ise “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır” deniliyor.