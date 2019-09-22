50 yıllık büyük acı: Taylan Özgür anılıyor

İstanbul Beyazıt’ta 50 yıl önce katledilen 1968 öğrenci hareketi liderlerinden, ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür, ölüm yıldönümünün 50. yılında vurulduğu yerde, vurulduğu saat olan 12.25’te anılacak. Özgür’ün ablası Hale Özgür Kıyıcı, ailece umutlarını yitirmediklerini belirterek “Bildiğiniz gibi Şili’de öldürülen Victor Jara’nın katili 43 yıl sonra yargılandı. Biz de umudumuzu yitirmiş değiliz. Bizler kardeşimin katillerinin yargılandığını göremeyiz, ancak çocuklarımız görecek. Elbet bu ülke faili meçhullerden arınacak” dedi.

Türkiye’de “faili meçhullerle ilgili mücadele eden bir insanım” diyen herkesin Taylan Özgür’ün faillerinin bulunması için mücadele etmeye devam edeceğini aktaran abla Hale Özgür Kıyıcı, “Devlet ve sistem” faili meçhullerle ilgili şimdiye kadar hiçbir şey yapmadı. Bir anlamda faili bilinenleri, devlet çok güzel biliyor. Faili meçhul olan sadece Taylan değil ki. on binlerce insan var. Dağda öldürülen çobanın da faili meçhul. O da benim için en az Taylan kadar önemli” diye konuştu.

Kardeşinin ölümünün üzerinden uzun yıllar geçmesine karşın içinin soğumadığını kaydeden Kıyıcı, şöyle devam etti: “Cumhuriyet gazetesinde 50 yıldır kardeşimin ölümüne ilişkin ilan çıkar. Bu gelenek İlhan Selçuk’tan kalmıştır. İlanı ise annemiz kaleme almıştı. Tek satırına dahi dokunulmadan bu ilan Cumhuriyet’te yer alır.”

Taylan Özgür, bugün Beyazıt’ta vurulduğu yerde saat 12.25’te anılacak. Anma etkinliğine Taylan Özgür’ün ölümünün ardından doğan ve ismi Taylan konulan 50 yaşındaki Taylan Bekin ile yeni doğan Taylan Özgür Alkan bebek katılacak.