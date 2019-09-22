Tecavüz intiharında avukat için suç duyurusu

Akrabası tarafından 9 yıl boyunca tecavüze maruz kalan ve intihar eden Ahmet Emre Yıldır’ın (26) ablaları Derya Gür ve Nur Aslı Kaynar, dava dosyasının avukatlığını yapan S.Ö.’nün işini özenle yerine getirmediğini belirterek avukat hakkında “Görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular.

Yıldır’ın ablaları, söz konusu avukat S.Ö. hakkında da Tekirdağ Barosu’na şikayette bulunarak S.Ö.’ye disiplin cezası verilmesini istedi.

Tekirdağ Çorlu’da 9 yaşından 17 yaşına kadar akrabasının cinsel istismarına maruz kalan Ahmet Emre Yıldır, 29 Nisan’da 15. kattan atlayarak yaşamına son vermişti. İntiharın ardından tutuklanan zanlı Vedat T., 8 Ağustos’ta görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti. İddiaya göre, Yıldır’ın ablaları avukatları S.Ö’den bu süreçte tahliye karara itiraz etmesini istemişti. Ancak S.Ö.’nün tahliye kararına itiraz edemeyeceğini söylediği iddia edildi. Aile, daha sonra tanıştıkları başka bir avukat sayesinde sanığın tahliye kararına itiraz etti. Zanlı Vedat T. yeniden tutuklandı.