Bu santral yaşamı yok edecek

Samsun’da Oltan-Köleoğlu Enerji’nin, Çarşamba ilçesi Eğercili Mahallesi’nde kurmayı planladığı Biyokütle Enerji Santralı’nda hummalı çalışma devam ederken Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ve Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, santralın halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek şantiye önünde açıklama yaptı.

Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Avcı, tesisin inşaatının 6 ay önce başladığını anımsatarak “Çarşamba Belediyesi neden böyle bir şeye göz yumdu. Biz bir inşaat yapsak, zabıta anında gelir. 6 aydır burada inşaat yapılıyor, çalışmalara neden izin verildi? Türkiye’nin ve Samsun’un bu konuya sahip çıkması gerekiyor. Buraya herkesi getireceğiz. Gerekirse ölüm orucuna başlayacağız. Rantiyecilere burayı teslim etmeyeceğiz. Bu santral her canlıya zarar verecek. Cumhurbaşkanımıza çağrı yapıyorum, Tarım Bakanı buraya tesis yapılmayacağını açıklamıştı. Sözünün arkasında neden durmadı” diye konuştu.

‘Benzer oyunu bozmuştuk’

Terme Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün ise “Bu vicdansızlıktır. Bu zamana kadar neden açıklama yapmadılar? Bu santral ve dünyadaki örneklerine baktığımızda, santralın yakınında yaşayan insanlarda kanser, hayvanlarda ve insanlarda kısırlık, düşük ve sakat doğumlar, kronik astım başta olmak üzere kamu sağlığını bozan, olumsuz etkileyen birçok hastalık türüne rastlanmaktadır. Firma, üreteceği her kilowatt için devletten 65 kuruş para kazanacak; kirlilik, hastalık, sorunlar yanımıza kâr kalacaktır. Tesisin bacasından çıkacak gazlar, Samsun’un içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı’na ve Tekkeköy’deki içme suyu arıtma tesisine zarar verecek, sadece tarım değil, Samsun halkının sağlığı da tehlikeye girecektir” dedi. Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ise şunları kaydetti: “Biz bu oyunu, daha evvel Tekkeköy’de kurulan Mobil Santral’da yaşadık ve bozduk. Rant uğruna, köylümüzün ve hemşerimizin sağlığını bozacak, çocuklarımızın geleceğini karartacak, hastalıklı bir nesil yaratacak, Samsun halkını içme suyundan mahrum bırakacak, yeraltı sularını kirletecek bu tesise nasıl izin verilebilir?”