Arabadan in, pedal çevir

Bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “Avrupa Hareketlilik Haftası”nın son gününde, “Otomobilsiz Kent Günü” kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde etkinlikler düzenlendi. “Süslü Kadınlar” adıyla bir araya gelen kadınlar, bisikletlerini süsleyerek kent merkezlerinde pedal çevirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, binlerce İstanbulluyla, “Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim” etkinliğine katıldı. 2002 yılından beri düzenlenen, motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci alternatiflerin geliştirilmesi, temiz ve sağlıklı bir çevre için yerel yönetimlerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmeyi amaçlayan etkinliğe, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, AB Ulaştırma Kabine Başkanı Matej Zakonjsek, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ve binlerce İstanbullu katıldı. Yaklaşık 1.5 kilometre süren yürüyüş, Göztepe Parkı’nda son buldu. Burada konuşan İmamoğlu, “Bir şehir ne kadar çok yürünebiliyor, bisikletle dolaşılabiliyorsa o kadar kaliteli yaşam, sağlık var demektir. İnsanlar sokağa, parklara çıktıkça, yürüdükçe, dolaştıkça birbirine selam verirler ve buluşurlar. Çocuklar ve gençler daha özgüvenli bir biçimde büyürler” dedi. Şişli’de ise yaklaşık 50 bisikletli kadın “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” etkinliği kapsamında bir araya geldi. Etkinliğe eşi Hülya Keskin ile birlikte katılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, trafikte motosiklet ve motorsuz araçların artırılması gerektiğini belirterek “İstanbul bu konuda çok şanssız. Elbirliğiyle motorsuz araçları yaygınlaştırmamız lazım” diye konuştu.

YAVAŞ'TAN MÜJDE

Başkentte, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce bir dizi etkinlik düzenlendi. “Büyük Ankara Bisiklet Turu”, dün sabah saatlerinde Kızılay Meydanı’ndan başladı. Etkinlikler, gün boyu Kuğulu Park ve Bahçeli 7. Cadde’de devam etti. Dün akşam saatlerinde Tunalı Hilmi Caddesi trafiğe kapatılarak yürüyüş yapıldı. Bazı yurttaşlar da yürüyüşe bisikletlerle eşlik etti. Etkinlikte konuşan Başkan Yavaş, “Bisiklet yol ağını tüm Ankara’ya yaymak için Dünya Bankası’ndan kredi talebimiz oldu. Kabul edilirse tüm şehri bisiklet yolları ile donatmak istiyoruz. İlk aşamada 17 istasyonda 400 bisikletle hizmet vereceğiz. Müjdemiz olsun, bugünden itibaren bisiklet aparatlı EGO otobüslerimiz hizmetinizde. Bir yıl içerisinde toplam 700 otobüsümüzü buna uygun hale getireceğiz” dedi.

İzmir’de öğretmen Sema Gür’ün öncülüğünde 7 yıl önce başlatılan, renkli kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleriyle trafiğe çıkan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda binlerce kadın 14 ülkede 120 şehirde aynı anda pedal çevirdi.

‘EGZOZ DEĞİL PARFÜM KOKUSU'

Süslü Kadınlar, “Egzoz kokusu yerine parfüm kokusu”, “Arabadan in, bisiklete bin” sloganlarıyla sokaklarda dolaştı. Gür, “Amaç daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak. Bisiklet çevreci bir araçtır. Şehir otomobiller tarafından işgal edilmiş durumda” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de İzmirlilerin katılımıyla birlikte Gündoğdu Meydanı’ndan Alsancak Garı girişine kadar yürüyüş düzenledi.