Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

Pazar akşam saatlerinde Şanlıurfa kent merkezinde bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan 15 zırhlı aracın sınır karakollarına konuşlandırılacağı belirtildi.

Sınır bölgesine cuma günü de UMKE ve AFAD ekipleri sevk edilmiş; Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından da 19 kentteki sağlık çalışanlarının 'yapılması planlanan sınır dışı askeri harekat kapsamında resen görevlendirilmesi' konusunda il sağlık müdürlüklerine yazı gönderilmişti.

ERDOĞAN'DAN ABD'YE İKİ HAFTA SÜRE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü (18 Eylül) 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Ankara'da gerçekleştirilen Suriye-İran-Türkiye üçlü zirvesinde Anayasa Komitesi üyelerinin onaylandığını ve böylece komitenin oluşumundaki tüm pürüzlerin giderildiğini söylemiş ve ABD'yle üzerinde anlaşılan ancak aradan geçen sürede detayları hala net olarak belli olmayan 'güvenli bölge' konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu durum Amerika ile yürüttüğümüz güvenli bölge çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını özellikle güçlendirdi. İfade ettiğimiz gibi iki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız."