Anıt mezarda restorasyon faciası

Gaziantep Araban'da Septimus Severus Köprüsü'nün restorasyonun ardından bir restorasyon faciası da Hasanoğlu Anıt Mezarı’nda yaşandı.

Bazı eklemeler ve çıkarmaların yapıldığı, hatta kapısı dahi olmayan anıt mezara sonradan kapı bile yapıldığı görüldü. CHP Şahinbey Belediye meclis üyesi Uğur Kalkan, köylülerin şikayeti üzerine anıt mezarda incelemelerde bulundu, anıtın eski fotoğraflarını buldu ve Gaziantep Valiliği’ne anıt mezarın restorasyonuyla ilgili çeşitli sorular yöneltti.

ESKİ FOTOĞRAFLARDA KAPI YOK

Roma dönemine ait Septimus Severus Köprüsü’nün büyük tepki çeken restorasyonun üzerinden çok geçmeden bir restorasyon bilmecesi de yine Araban’da bulunan Hasanoğlu Anıt Mezarı’nda görüldü. CHP meclis üyesi Uğur Kalkan, ziyaret için gittiği Hasanoğlu Köyü'nde Anıt Mezarla ilgili restorasyonun gündeme geldiğini ve yaptığı incelemelerde restorasyon faciasının çok bariz bir şekilde görüldüğünü söyledi. Kalkan, “Anıt mezarda hiç bir kaygı duymadan bazı yerler çıkarılmış, bazı yerlere eklemeler yapılmış. Hatta sağ olsunlar kapısı olmayan anıta kapı bile yapmışlar. Köylülerin evden getirdikleri eski resimde kapı yok ama sonradan ilave olarak şu anda anıtın kapısı var” dedi.

GAZİANTEP’TE İKİ YILDA KAÇ RESTORASYON YAPILDI?

Yerel Gaziantep27 haber sitesinden Meral Kınacılar’ın haberine göre konuyla ilgili girişimlerde bulunduğunu ve gelen cevapları kamuoyu ile paylaşacağını söyleyen Kalkan, bundan sonraki yapılacak bu tür restorasyonlar için daha dikkatli olunmasını isterken Valiliğe de şu soruları yöneltti:“Araban ilçesindeki Roma dönemine ait Septimius Severus Köprüsü ve Hasanoğlu Anıt Mezarı'na ait aşağıdaki sorularıma ayrı ayrı yanıt verilmesini talep ediyorum. Bu yapılara en son restorasyonlar ne zaman yapılmıştır? Bu restorasyon ihale usulüne göre mi yapılmıştır? Yoksa farklı bir yöntemle mi yapılmıştır? Bu restorasyonların yapılmasını kararını kim veya kimler vermiştir? Son yapılan restorasyon işlemlerinin her birine ne kadar harcama yapılmıştır? Septimius Severus Köprüsü için yapılan ve gündemden düşmeyen restorasyon ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa ne aşamadadır? Gaziantep genelinde son 2 yıl içinde tarihi yapılar için kaç tane restorasyon yapılmıştır? Restorasyon yapılan yerler neresidir?”

İşte o fotoğraf:

Kaynak: odatv