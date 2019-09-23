Kızılay'dan MÜSİAD'a torpilli kira: 'Düzmece' rapor hazırlanmış

Kızılay yönetiminin 12 bin dolar kira bedeliyle boğaz manzaralı ve yüzme havuzlu köşk kiralamasının ardından yeni skandalı ortaya çıktı. Kızılay’ın sadece İstanbul’da 500’e yakın mülkü bulunmasına karşın Başkanlık Ofisi olarak kiraladığı köşkü boşaltarak Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Sütlüce’deki binasını kiraladığı bildirildi.

İKİ FARKLI RAPOR HAZIRLANDI

Kızılay’ın hazırladığı raporlarda AKP İstanbul İl Başkanlığı yanındaki Müsiad’a ait binaya ilişkin kira değeri önce 67 bin 500 TL olarak belirtildi sonra yeni rapor hazırlanarak kira değerinin 115 bin TL olduğu vurgulandı. İkinci raporun ardından bina 110 bin TL’ ye kiralanarak sözleşme imzalandı. Birgün'den İsmail Arı'nın habeine göre; Kızılay yönetimi ilk raporda yer alan rakama göre değil de düzenlediği ikinci rapora göre kira sözleşmesi imzaladığı için MÜSİAD’a aylık 42 bin 500 TL fazla kira ödedi.

Belgelerde İstanbul Beyoğlu'nda bulunan ve brüt alanı 2 bin 458 metrekare olan binanın ilk “Değerleme Raporu’nda” dört farklı bölge emlakçısından tahmini kira bedeli için görüş alındı. Görüşlerde, bölgede emsal teşkil edecek kiralık bina bulunmamasına karşın tahmini kira bedelinin 50 bin TL ile 70 bin TL arasında olabileceği yer aldı. İki gün sonra hazırlanan yeni değerleme raporunda ise dört farklı emlakçıdan görüş alınarak binanın aylık kira değerinin 140 bin TL ile 160 bin TL arasında olabileceğinin belirtilmesi dikkat çekti.

İkinci değerleme raporunda dört ayrı emlakçının aylık kira değerinin 140 bin TL ile 160 bin TL olduğunun ifade edilmesi üzerine emlakçılar, raporun “düzmece” olduğunu ifade etti. Raporda yer alan iki ayrı emlak ofisinin sahibi binanın bulunduğu bölge ile alakalarının ve bilgilerinin bulunmadığını vurguladı.

EMLAKÇILAR: HABERİMİZ YOK!

Emlakçılar, “Kızılay’la bugüne kadar hiçbir şekilde iletişimleri olmadığını, bölge hakkında bilgi sahibi olmadıkları için tahmini fiyat dahi veremeyeceklerini” belirterek emlak ofislerinin ve şahsi cep telefon numaralarının nasıl rapor içerisine konulabildiğine anlam veremediklerini söylediler. Değerleme raporunda yer alan bir başka emlakçının ise cep telefonu numarasının kullanılmadığı ortaya çıktı.

KİRALANAN BİNA HASARLI

Kiralanan binanın dere yatağına yakın olması nedeniyle kayma riski olduğu da ifade edildi. Kızılay’ın hazırladığı değerleme raporunda da bina içerisinde çatlakların fotoğrafları dosya içerisine konuldu. Dosya içerisindeki fotoğraflarda binanın bazı yerlerinde tavanın su aldığı da görülüyor.