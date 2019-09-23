HES'te iş cinayeti: 300 metreden uçuruma düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçiler 39 yaşındaki Recep Kılıç ve 40 yaşındaki Orhan İnal yaşamını yitirdi. İşçilerin cansız bedenleri, 3 saatlik çalışmayla kurtarma ekiplerince yola çıkarıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 09:50

Arhavi'ye bağlı Arılı köyünde dün akşam meydana gelen olayda hidroelektrik santralinin (HES) enerji nakil hattını çeken işçilerin çalışması sırasında kayan kablo makarası, Recep Kılıç ve Orhan İnal'a çarptı. Bunun üzerine dengesini kaybeden 2 işçi, 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Şantiye görevlilerinin ihbarıyla olay yerine jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indiği yerde yaptığı kontrolde, işçilerin hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Kılıç ve Orhan İnal'ın cansız bedenleri, 3 saat süren çalışmanın ardından yola çıkarıldıktan sonra otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, işçilerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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