Mansur Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyedeki makam araçlarını, hangi plakayla kimin kullandığını internetten yayınlayacaklarını söyledi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 10:01

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Mansur Yavaş Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı. Yavaş Ankara’da ilk yüz gün içinde 136 milyon TL bütçe fazlası verdiklerini belirterek araç sayısının 1600’lü rakamlardan 700’lü rakamlara düşürüldüğünü açıkladı. Yavaş ayrıca “Türkiye’de ilk defa bir şey yapacağız, makam araçlarını hangi plakaya kimin kullandığını internetten yayınlayacağız, görsün insanlar” dedi. Yavaş sözlerini “Kimin kullandığını görsünler, şikayet edeceklerse etsinler, bizim halktan korkacak bir şeyimiz yok” diye tamamladı.

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İsmail Küçükkaya, Mansur Yavaş