HSK Başkanvekili, sosyal medyadan Tatlıtuğ'un adresini paylaştı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, bir davada yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirmişti. Tatlıtuğ ise, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" açıklamasında bulunmuştu.HSK'den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

EV ADRESİNİ PAYLAŞTI

HSK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada fotoğraftaki hakimin Tatlıtuğ'un davasına bakan kişi olmadığını belirtti. Yılmaz'ın paylaştığı tutanakta Tatlıtuğ'un ev adresinin olması dikkat çekti. Yılmaz, daha sonra ilgili paylaşımdaki adresi silerek tekrar paylaşım yaptı.

AYNI HAKİM DEĞİL

Yılmaz'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Hakim ve film yıldızının sosyal medya da yer alan Fotoğrafı üzerine başlatılan incelemede ilk saptanan resmi gerçek, İlgilinin yargılandığı mahkemenin 13. Asliye Ceza Mahkemesi olup, Fotoğraf da yer alan Hakimin 12.Asliye Ceza Mahkemesi hakimi olduğudur." ifadelerinde bulundu.

O HAKİM İZNE AYRILDI

İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.