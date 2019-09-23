Sözleşmeli sanatçıya üniversite şartı... "Roman vatandaşlarımızı işsiz bırakmak için özel bir kasıt mı vardır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi süre sözleşmeli personel yönetmeliklerinde olmadığı halde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yönetmeliğinde mevcut çalışan sanatçılara üniversite zorunluluğu getirdiğini ve bu yüzden birçok sanatçının işsiz kalacağını açıklayarak konuyu meclis gündemine taşıdı.

21 Haziran’da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı süreli sözleşmeli personellere 15 Mayıs’taki yönetmeliklerin aksine sanatçılar için üniversite mezunu olma şartı getirildiğini belirten İlgezdi “Yönetmelik bu şekliyle uygulanmaya başladığı takdirde geleneksel sanatlarının çoğunda çalışan üniversite mezuniyeti olmayan alaylı birçok sanatçı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğündeki işlerinden olacaktır” dedi ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yazılı olarak cevaplandırması için şu soruları yöneltti:

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi yönetmeliklerinde olmayan üniversite mezuniyeti şartı neden alaylı sanatçının en çok olduğu Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yönetmeliğinde yer almıştır?

Koro ve topluluklarda yevmiyeli olarak çalışanların önemli bir kısmı üniversite mezunu olmayan Roman vatandaşlardan oluşmaktadır. Yönetmelikle sadece Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne getirilen üniversite mezunu olma şartında Roman vatandaşlarımızı işsiz bırakmak için özel bir kasıt mı vardır?

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde çalışan ve yeni yönetmelik yüzünden işsiz kalacak kaç alaylı sanatçı vardır?

Süre Sözleşmeli personel olarak zaten kurumda çalışan yeni yönetmelik ile özlük haklarının iyileştirilmesini bekleyen üniversite mezunu olmayan alaylı sanatçılar için yönetmelikte bir düzenleme yapmayı düşünmekte misiniz? (Diken)