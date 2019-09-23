Okan Bayülgen: 'Televizyondan uzaklaştırılmamın nedeni yandaş olmamam'

Okan Bayülgen, Ekşi Sözlük’ün programı olan ‘Buyrun Benim’e katıldı. TV100’deki programı ile ekranlara dönen Okan Bayülgen, “Televizyona neden döndünüz?” sorusuna, “Televizyondan uzaklaştırılmıştım” cevabını verdi. “Neden AKP’ye yanladın” sorusunu cevaplayan Bayülgen, “Yandaş mı oldun? Bu sorunun sorulması bile saçma. Çok üzer beni bu. Nasıl yanlayabilirim? 2 yılın üzerinde yaptığım bütün işlerde uzak bırakılmamın nedeni, hiçbir zaman yanlayamayacak olmam” dedi.

‘HERKESİN BİR GEZİ’Sİ VAR’

Gezi Parkı ile ilgili de konuşan Bayülgen, “İktidar ve muhalefet, Gezi’nin ilk bir haftası güzeldi ya da sakıncasızdı diyorlar. Düşünün ki, tepki iktidar cephesinde de ne kadar yumuşamış durumda. Bir yandan Gezi olaylarına hedef olanlar da hâlâ Gezi’yi tanımlayamama meselesi var. Herkesin bir Gezi’si var… İstanbul’da, Bursa’da, Diyarbakır’da insanlar farklı Gezi olayları yaşadılar. Kimine göre rüya gibi. Özellikle böyle önemli bir sivil itaatsizlik eylemi görmek genç, yaşlı herkesi ilgilendirdi ve bu birliktelik çoğunu mutlu etti. ‘Hava güzeldi’ diye niye dedim? Bir konferansa katılmıştım. Medya ile ilgili. Burada Gezi etkinliklerine, olaylarına, direnişine katılan herkes ile ilgili suçlamalar ardı ardına geliyordu. ‘Otpor’dan 50 dolar alan Taksim’deydiler’ gibi şeyler söyleniyordu. Ben de bunun saçmalığını anlatmaya çalıştım. Asıl önemlisi, hangi ülkedeki güç ya da iktidar olursa olsun, direnişi, itaatsizliği tanımlamaya çalışır. Düşmanı tanımlamaya çalışırsınız. Bu her zaman yaptığımız bir şeydir. Gezi gibi bir sivil itaatsizlik örneğini tanımlayamazsanız korkarsınız. Korkuyu gidermek için ona kulplar takarsınız. Ben de dedim ki, hava güzeldi. Çünkü tanımlanamaması daha doğru değil mi? Kolay tanımlanmayacak bir birliktelik vardı. Farklı görüş, inanış, etnik durumlar bir aradaydı. Herkesin canına tak demişti. Gezi’deki ağaçlardan başka bir şeye dönüşen bir protesto… ‘Ben sana itaat etmiyorum artık’ denildi” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sözcü.com