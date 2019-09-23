Doğu Perinçek: İktidarın ortağıyız

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, partisinin AKP ile olan yakınlaşması hakkında “Kısmen iktidarın yönlendiricisiyiz, ortağıyız. Bütün Amerikan basını böyle yazıyor, Alman basını böyle yazıyor” diye konuştu. Cumhur İttifakı’nın üyesi olmadıklarını belirten Perinçek, “2014’ten bu yana Tayyip Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor” ifadelerini kullandı.

Perinçek, 2007 yılında FETÖ organizasyonu Türkçe Olimpiyatları’na katılmadığı için pişman olduğuna dair ifadeleri hakkında da konuştu. Perinçek, o dönem Türkçe Olimpiyatları’nı FETÖ’cülerin yaptığını bilmediğini belirtti. Perinçek ayrıca tarikatlar hakkında “Emperyalizmle iş birliği yapmayan bir gericilik bugün Türkiye’ye tehdit oluşturmaz” açıklamasında bulunurken HDP’nin de kapatılacağını ifade etti.

İşte Independent Türkçe’den Can Bursalı'nın Doğu Perinçek ile söyleşisi:

“Partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda buluştuğumuz Perinçek, verdiği uzun mülakatta, iktidarla olan iş birliğinden Suriye konusuna, 15 Temmuz’dan sonra yaşanan gelişmelerden tarikatlarla ilgili tartışmalara kadar bir çok konuda Independent Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

‘BİZ İKTİDARA DESTEK VERMİYORUZ, İKTİDAR BİZE DESTEK VERİYOR’

-İlk fotoğrafın çekildiği günlerde iktidara bugünkü gibi açık desteğiniz yoktu…

Biz iktidara destek vermiyoruz. İktidar bize destek veriyor. 2014 yılından beri değişenlere bakın. FETÖ bizi hapse atmıştı şimdi biz FETÖ’yü hapse attık. PKK ile açılım yapılıyor şimdi PKK hendeklere gömülüyor. Amerika ile BOP Eş Başkanlığı ilişkisi vardı şimdi proje bozuldu ve BOP’a karşı mücadele eden bir hükümet var. Rusya’yla, İran’la aramız kötüydü şimdi dostluk var, Astana Zirvesi’nde buluşuluyor. Doğu Akdeniz’de teslimiyetçi bir tavır vardı şimdi Amerika ve İsrail tehditlerine karşı bayrak gösteriliyor. 2014 öncesi Türkiye ile 2014 sonrasındaki Türkiye, Atlantik’in denetimi altındaydı, şimdi Avrasya’ya yerleşen bir Türkiye var. En önemlisi de Amerika’nın 15 Temmuz darbesi kan revan içinde bırakıldı. 12 Mart’ta, 12 Eylül’de Amerika istediği darbeyi yapıyordu. Bütün bu olaylar, Türkiye’nin 2014 baharından sonra bambaşka bir sürece girdiğini gösteriyor. Dönüm noktası ise bizim Silivri duvarını yıkıp çıkmamızdı.

"FEYZİOĞLU, ‘CHP SİZİ İÇERİDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR’ DEDİ"

-17-25 Aralık operasyonları olmasaydı tahliye olacağınızı düşünüyor musunuz?

17-25 Aralık da bu sürecin bir parçası. Çünkü Tayyip Erdoğan hükümeti Amerika’ya direnmeye başlayınca 17-25 Aralık yapıldı.

-İlk direniş hangi olayla oldu sizce?

2013’lerle falan başladı. Ama en önemli olay, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ve Vatan Partisi’nin tahliye etmeye yöneldi. O sırada Cumhuriyet Halk Partisi bizi içeride tutmaya çalışıyordu. Çıkacağımız günlerde Sayın Metin Feyzioğlu bizi ziyarete geldi. O da Tayyip Erdoğan’la birlikte bizim tahliye olmamız için uğraşıyordu. Konuşmasına, ‘Doğu Bey, biliyor musunuz sizi Cumhuriyet Halk Partisi içeride tutmaya çalışıyor’ diyerek başladı?

‘CHP AMERİKANCI’

-CHP neden sizi hapiste tutmaya çalıştı?

Amerikancı olduğu için. CHP şu an HDP’yle beraber her konuda Amerika’nın yanında. Çin konusunda, Doğu Akdeniz’de, S-400 konusunda, FETÖ konusunda, HDP’yi, PKK’yı kollarken, Afrin’e girmeyin derken Amerika’nın yanında. Yanında olmadığı bir olay gösterin.

'İKTİDARIN ORTAĞIYIZ’

-Sizin fikriniz mi iktidarda siz mi iktidardasınız? Kendinizi iktidar ortağı olarak görüyor musunuz?

Kısmen iktidarın yönlendiricisiyiz, ortağıyız. Bütün Amerikan basını böyle yazıyor, Alman basını böyle yazıyor.

‘TÜRKİYE TAYYİP ERDOĞAN’I YÖNETİYOR; ORDU, POLİS, SANAYİCİ, VATAN PARTİSİ…’

-Cumhur İttifakı’nın gayri resmi üyesi diyebilir miyiz Vatan Partisi’ne?

O ittifakın üyesi değiliz ama Vatan Partisi programıyla, stratejisiyle Türkiye’nin sorunlarını çözdüğü için hükümetler Vatan Partisi’nin arkasından geliyor. 2014 sonrasının sürecini şöyle tanımlayabiliriz: 2014’ten bu yana Tayyip Erdoğan Türkiye’yi yönetmiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan’ı yönetiyor.

-Türkiye’den kastınız ne?

Ordu, polis, sanayici, işçi, çiftçi, Vatan Partisi, esnaf…

-Türkiye’de derin devletten bahsedilirken sizin de isminiz geçer. Derin devlet diye bir şey var mı, siz derin devlet için mi çalışıyorsunuz?

Türkiye’de benden başka 5 kuşakta hapse giren birini göster. 4 kuşakta göster. 3 kuşakta göster. 70 kuşağıyla, 80 kuşağıyla, 98’ler, 2000’ler… Ben 5 kuşakta hapis yatmış tek devrimciyim. Amerika beni, kendisine direnen mücadelenin merkezi olarak gösteriyor. FETÖ’ye bakın, AK Parti’den çok Vatan Partisi’ni ve Doğu Perinçek’i hedef alır.

‘TÜRKÇE OLİMPİYATLARI’NI FETÖ’CÜLERİN YAPTIĞINI BİLMİYORDUM’

-Sizi hedef aldığını söylediğiniz FETÖ’nün 2007’deki Türkçe Olimpiyatları’na katılamadığınız için pişman olduğunuza dair sözleriniz vardı…

Şöyle oldu: Katılmak için gece yola çıktım Ankara’dan. Ondan sonra telefon ettim arkadaşıma. Kim yapıyor bunu dedim. O da Fethullah’ın adamları yapıyor deyince ben vazgeçtim.

-’Katılamadığım için pişmanlık duyuyorum’ da demiştiniz sonraki günlerde.

Türkçe’yle ilgili bir faaliyet anlamında o. Türkçe’ye sevgimden dolayı yola çıktım. Merak ettim. Davet edenler, bakanların geleceğini söyledi. Merkeze koydukları koltukta benim oturacağım, hükümet üyelerinin benim etrafımda olacağı söylendi. Hükümetin de katıldığı bir Türkçe Olimpiyatı. FETÖ’cülerin yaptığını da samimi olarak bilmiyordum. Bilsem başka türlü davranırım. Hatta konuşmamın ilk cümlelerini bile tasarlayarak gidiyordum. Telefon ettiğim arkadaşım beni uyarınca vazgeçtim.

‘TÜRK DEVLETİ DÜĞMESİNE BASTIĞI ZAMAN ÖCALAN ÇAĞRILARI YAPIYOR’

-Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapması etkili olur mu?

Öcalan kim? Öcalan, Türk devletinin elinde bir oyuncak. Türk devleti düğmesine bastığı zaman çağrıları yapıyor.

-Siz görüştünüz Abdullah Öcalan’la. Sizce nasıl biri?

Oyuncak. Her zaman oyuncaktı. 1975 yılında Apocular olayını kurmaya başladığında da oyuncaktı. Suriye’ye kaçtı, Muhaberat’ın kontrolüne girdi. Amerika bölgeye gelince, PKK’nın bir kısmı Amerika’nın bir kısmı Suriye’nin oyuncağı oldu. Sonra hepsi Amerika’nın oyuncağı oldu. PKK’nın tarihi hep oyuncak tarihi oldu.

‘ÖCALAN’LA GAZETECİ OLARAK GÖRÜŞTÜM’

-Oyuncak dediğiniz kişiyle neden görüştünüz?

Ben gazeteciydim. Gazeteci olarak görüştüm. Başka misyonla görüşenler vardı. Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Mehmet Ali Birand gibi. Bunlar doğrudan doğruya bizi Turgut Özal gönderdi diye söylüyorlardı.

-Birbirinize çiçek vermeniz de gazetecilik faaliyeti içinde miydi?

Çiçeği kim verdi? Öcalan verdi. Size çiçek uzatan birine ne yapabilirsiniz. Trump da bana çiçek verebilirdi. Nazik bir insan düşmanın da olsa nezaketle cevap verirsiniz.

‘HDP KESİNLİKLE KAPATILACAK’

-HDP’nin kapatılması için neden başvuru yaptınız?

HDP kesinlikle kapatılacak. Kapatılması gerekir. Çünkü HDP, PKK’nın TBMM’deki şubesidir. Belediyelerin başındaki PKK temsilcisidir HDP. PKK’ya haraç toplayan, adam toplayan örgüttür.

-Siyasetin önünün kapatılması, dağa çıkışları arttırmaz mı?

Siyaset devlet iktidarı için mücadeledir. Bölücü bir örgüt siyaset olarak tanınmaz. Atatürk döneminde nasıl Kürt vatandaşlarımız siyasete katılıyorsa, yine Vatan Partisi’nde siyasete katılır. Başka partilerde de siyasete katılabilir. Bölücü partilere siyaset olanağı tanınamaz.

-HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme, çocukları PJAK’a katılmış İranlı aileleri getirdiniz. Neden İranlı aileler HDP’den istiyor çocuklarını?

Tek bir örgüt var; PKK. Aynı şey İran’da olsa buradan Türkiyeli aileler gider.

-PJAK’ın etkin olduğu köylerde aramak yerine HDP önüne gelmeleri doğru mu sizce?

Biz başından beri mücadeleyi büyüten partiyiz. Anaların mücadelesi Vatan Partisi sayesinde büyüyor. Aynı zamanda hükümetin iş birliği ile büyüyor.

‘VATAN PARTİSİ’NDE GENEL BAŞKANLIK YAPACAK ÇOK ESASLI ARKADAŞLAR VAR’

-Erken seçim olmazsa ufuktaki en yakın seçim 2023 yılında. Siz de o gün 81 yaşına gireceksiniz. Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

2023’e daha çok var. Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimine mutlaka katılır. Ben bugün sağlıklıyım. Ama Vatan Partisi’nde Genel Başkanlık yapacak çok esaslı arkadaşlar var. 6 yıl hapse düştüm. O günlerde partimiz gümbür gümbür devam etti ve büyüdü.

-Adalet Bakanı Abdülhamit Gül üzerinden yürütülen bir tartışma var. Yargı, FETÖ’den temizlendi mi?

Yargı altın devrini yaşıyor. 4 bin FETÖ’cü atıldı. 15 Temmuz darbe girişimi temizliği hızlandırdı.

-15 Temmuz’un faydası mı yani yargının temizlenmiş olması?

Yunanların İzmir’i işgal etmesinin İstiklal Savaşı’na faydası neyse bu da aynısı.

-Bir partinin genel başkanı neden kayıp helikopterleri sormak için aranır? TSK içinde çok mu etkilisiniz?

15 Temmuz gecesi ordu içinde Tayyip Erdoğanların denetim kabiliyetleri çok asgari düzeylere inmişti. Biz onlara televizyonlara çıkıp ‘Bu bir FETÖ darbesidir’ diyerek görevlerini hatırlattık. Bizimle birlikte hareket eden Türk subayları yok. Ordu içinde örgütlenmek Türkiye’ye ihanet olur. Beni arayıp kayıp helikopterler olduğunu söylediler. O sırada emekli bir korgeneral arkadaşım vardı. Telefonu ona verdim, görüştüler. Türk ordusunun en seçkin isimleri Vatan Partisi’nin içinde.

'KAYIP HELİKOPTERLER İÇİN ARANDIM'

-15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ertesi günü sizin kayıp helikopterlerin akıbetiyle ilgili arandığınıza dair bir iddia var.

Bu bir iddia değil, gerçek.

‘EMPERYALİZMLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYAN GERİCİLİK TEHDİT OLUŞTURMAZ’

-Tarikatlar konusunda ne yapılmalı?

13 Mart 2014 günü Silivri’den çıktığımda ‘Kınından çıkmış kılıç gibiyiz’ demiştim. ‘Türkiye’de cemaatler, tarikatlar temizlenecek’ dedim. Bakın temizleniyor. En tehlikeli cemaat temizlendi. Türkiye’de gericilik her zaman emperyalizmin kontrolünde olmuştur. Emperyalizmle iş birliği yapmayan bir gericilik bugün Türkiye’ye tehdit oluşturmaz.

Türkiye onları kazanmalı. Biz vatandaşlarımızı hapislerde çürütmeyip dönüştürmeliyiz. Vatan Partisi de FETÖ’yle ilgili soruşturma ve kovuşturmaların bir sınıra geldiğini görüyor. Artık ideolojik dönüştürme ve Türkiye’ye kazandırma ön planla olmalı. KHK’lılarla ilgili de çalışmalarım var. Başarılı da oluyor.”