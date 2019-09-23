'Balkan Türkleri yalnız bırakılmamalı'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Balkan Türklerinin sorunlarının Meclis eliyle çözülmesi için araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Çakırözer, “Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya, Kosova ve diğer Balkan ülkelerinde 2-2.5 milyon soydaşımız yaşıyor. Dil, din ve kültürel değerlerin korunması bağlamında eğitim, sosyal güvenlik, vize ve sağlık gibi pek çok alanda yaşadıkları sorunları giderek derinleşiyor” dedi.

TÜRKÇE HALA EN BÜYÜK SORUN

1989 Bulgaristan zorunlu göçünün 30. yılında, göçün ana nedeni olan Türkçe sorununun hala yaşandığına dikkat çeken Çakırözer, “Bulgaristan’dan Türkçe dersleri verilmiyor. Kitaplar çok yetersiz. Daha kısa süre önce okullar kapatıldı. Türklerin yoğun olduğu bölgelerde anadilleri olan Türkçe’nin zorunlu müfredata dahil edilmesi, kapalı olan Türk okullarının açılması, radyo, televizyon ve internet üzerinden Türkçe eğitim olanaklarının sağlanması gerekiyor. TRT’nin bir Balkan kanalı açması en büyük taleplerden biri. Tüm bunların yanında Türkçe gazete ve dergi çıkarılmasının sağlanması da Türkçe ile ilgili tüm bu çabalara katkı sağlayacaktır” dedi.

SADECE BULGARİSTAN DEĞİL

Çakırözer, “Soydaşlarımıza ait vakıf mallarının iadesi, onarım ve bakımlarının sağlanması gerekiyor. Göç edenlerin belediyeler tarafından el konulan gayrı menkullerinin iadesinin sağlanması veya kolaylaştırılması gerekiyor. Balkanlardaki üniversitelerinin denklik işlemlerinde yaşanan sorunların çözülmesi taleplerden bir diğeri. Türkiye’deki konsolosluk işlemlerinin hızlandırılması gerekiyor. Vizesiz seyahat da Balkan soydaşlarımızın en temel isteği. Bu sorunlar sadece Bulgaristan’da değil, pek çok Balkan ülkesindeki soydaşlarımızın çözümünü beklediği sorunlar” ifadelerini kullandı.

SINIF VATANDAŞ OLMAK İSTİYORLAR

Bir önceki kuşak Şumnu göçmeni bir aileden gelen Çakırözer, “Göçmen bir ailenin çocuğu olarak yaşanan derin acıların bilincindeyim. Soydaşlarımızın acılarının az da olsa hafifletilmesi ve hala yaşadıkları sorunların çözümü için hep birlikte çalışmalıyız. Türkiye’nin Balkanlardaki soydaşların sorunları ile yakından ilgilenmesi, sorunların çıkış noktalarını tespit etmesi ve çözüme yönelik etkili adımlar atması tarihsel bir sorumluluktur. Balkan soydaşlarımız yaşadıkları ülkelerde 1. sınıf vatandaş olmak istiyorlar. Bu en meşru talepte yalnız bırakılmamalılar” diye konuştu.

SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

Çakırözer Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Balkan soydaşlarımızın şu anda bulundukları ülkelerde yaşadıkları sorunların araştırılması ve ilgili ülkelerle konuşularak çözüm önerilerinin ortaya konması ve bunların hayata geçmesi için Meclis araştırmasının bir an önce açılması gerekiyor” dedi.