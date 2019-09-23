Canlı yayında açıkladı! AKP'den erken seçim yanıtı

AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin bir soruya da cevap veren Naci Bostancı, "Hiçbir yerde hiçbir şekilde erken seçim lafı duymadığım gibi Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarına baktığımda da erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum'' dedi.

Bostancı sözlerine şöyle devam etti:

"Muhalefette olanların hep bir erken seçim lafı ettiğini görürsünüz. Konuşurlar her dönem. Bunu yapmalarının nedeni kendi tabanlarını diri tutmaya çalışmak. Bu bir stratejidir. Sayın Kılıçdaroğlu onlar gidecek derken şöyle bir mantıkla davranıyor bir incelikle diyeyim; oradan kendisi seçim istese şu ortamda kendi söyledikleriyle de çelişecek. Bir süre önce 'Böyle bir dönemde erken seçimi telaffuz etmek yanlıştır' diyerek topu uzaklara atmıştı. Kendisi sanki istemiyormuş AK Parti yapacakmış gibi bir değerlendirme üzerinden gündeme erken seçimi getirmek istiyor. Bu mantıklı nedenleri olan bir durum değil. Niçin erken seçim olsun? CHP'nin piyasalar biraz yavaşlasın biz erken seçimi gündemde tutalım Türkiye'de işler iyi gitmesin biz de buradan nemalanalım şeklinde bir akılcılıkla davrandığını düşünmek istemiyorum. Mantıklı olmak lazım. Hiçbir yerde hiçbir şekilde erken seçim lafı duymadığım gibi Türkiye'nin mevcut siyasi şartlarına baktığımda da erken seçimi gerektirecek hiçbir neden göremiyorum."