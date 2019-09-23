Taylan Özgür katledildiği yerde anıldı ‘Acıları yarıştırmayın’

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

Henüz 21 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Öğrenci Birliği Genel Kurulu’na katılmak için geldiği İstanbul’da arkasından vurularak katledilen ODTÜ öğrencisi Taylan Özgür, ölümünün 50. yılında Beyazıt’ta anıldı. Anmaya ablası Hale Özgür Kıyıcı, Taylan Özgür’ün adını taşıyan 8 aylık Taylan bebek ile annesi ve yurttaşlar katıldı.

'CUMARTESİ ANNELERİ'NE MEYDANI İADE EDİN'

Gazetemize konuşan Taylan Özgür’ün ablası Hale Özgür Kıyıcı “50’nci yılda bizim acımıza ortak olan ve demokrasi için uğraş verenlere özellikli rica ediyorum. Lütfen Diyarbakır’daki anneler ile Cumartesi Anneleri’ni yarıştırmayın, ayrıştırmayın ve kirli siyasete alet etmeyin. Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nı iade edin, o daracık sokaktan çıkarın. Eminim ve umuyorum, sistemin ve devletin katlettiği 20 bin faili meçhulün katilleri bulunacak. Bu safraları eminim atacağız. Başka ülkelerde olduğu gibi, derin devlet yok olacak. Bu ülkenin gençlerinden çok umudum var” diye konuştu.

Anmaya katılan 8 aylık Taylan Özgür bebeğin annesi Deniz Kılıç Alkan ise “50. yılında oğlum Taylan Özgür ile burada olmak benim için duygu yüklü. Benim adım da Deniz Gezmiş’den dolayı Deniz. Onları bir mezarda buluşturmadılar ama ben onları bir ana rahminde buluşturdum. Bu benim için çok anlamlı. Dilerim ki oğlum onların mücadelesini anlayarak ve hissederek büyür” dedi. Adını Taylan Özgür’den alan bir başka isim olan 43 yaşındaki Taylan Bekin de katledenlerin kaybedecegini belirterek “Taylan Özgür’ün öldürmekle bitmeyeceğini göstermek adına hep beraber buluşmuş olduk. En büyüğümüzden, en küçüğümüze...” ifadelerini kullandı.