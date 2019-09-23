Akpolat'tan Blue Panda teknesine ziyaret

13-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da demirleyecek olan tekne insanları doğa ve deniz kirliliğine karşı bilinçlendirerek harekete geçirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Fransa’dan yola çıkan ve denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için tüm dünyayı dolaşan ve Beşiktaş’a uğrayan Blue Panda teknesini ziyaret etti. Akpolat’a tekne ziyaretinde eşi Derya Akpolat ve çocukları da eşlik etti.

‘’PLASTİKLE MÜCADELE VE ATIK DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCÜ OLACAĞIZ’’

Blue Panda teknesi ziyareti sırasında anı defterine düşüncelerini yazan Akpolat, "Çevre duyarlılığına ihtiyaç duyulan bir dönemi yaşıyoruz. Bu duyarlılığı gösteren ve dünya çapında bir farkındalık yaratan WWF ailesine teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediyesi olarak iş birliği içerisinde plastikle mücadele ve atık dönüşümü konusunda öncü olacağız" dedi.