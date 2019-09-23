AKP'den CHP'ye geçen belediye Gezi davasından çekildi

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen İzmit Belediyesi, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Direnişi'nde müşteki olarak katıldığı Kocaeli'ndeki 'Gezi Parkı Davası'nda, şikayetinden vazgeçti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi, 16:57

[Haber görseli]2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişinde Kocaeli'de de bir dizi eylem yapılmıştı. Söz konusu eylemlerde belediye mülklerinin zarar gördüğünü öne süren dönemin AKP'li İzmit Belediyesi eyleme katıldığı tespit edilen kişiler hakkında şikayetçi olmuş, davaya müşteki olarak katılmıştı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre 31 Mart seçimlerinde İzmit Belediyesi'ni CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet kazanmasının ardından, İzmit Belediyesi davadaki şikayetinden vazgeçti.

Kocaeli’nde Gezi Parkı Direnişine ilişkin 238 kişi hakkında açılan dava 5 yıldır sürüyor.

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Fatma Kaplan Hürriyet