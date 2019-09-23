AKP'den CHP'ye geçen belediye Gezi davasından çekildi

2013 yılındaki Gezi Parkı Direnişinde Kocaeli'de de bir dizi eylem yapılmıştı. Söz konusu eylemlerde belediye mülklerinin zarar gördüğünü öne süren dönemin AKP'li İzmit Belediyesi eyleme katıldığı tespit edilen kişiler hakkında şikayetçi olmuş, davaya müşteki olarak katılmıştı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre 31 Mart seçimlerinde İzmit Belediyesi'ni CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet kazanmasının ardından, İzmit Belediyesi davadaki şikayetinden vazgeçti.

Kocaeli’nde Gezi Parkı Direnişine ilişkin 238 kişi hakkında açılan dava 5 yıldır sürüyor.