Yolsuzluğu ihbar edince açığa alınan öğretmen intihar etti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evinde görev yapan Serap Yılhan (48), iddiaya göre yolsuzluk nedeniyle şikayet ettiği müdürlerinin baskısına dayanamayarak Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinde intihar etti.

İzmit’te Orduevi mevkiinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri’nde öğretmen olarak görev yapan 48 yaşındaki Serap Yılhan, iddiaya göre kurumdaki bir usulsüzlüğü ortaya çıkarmaya kalktığı için baskıya maruz kaldı, açığa alındı.

Çağdaş Kocaeli’de yer alan habere göre Serap Yılhan, Çocuk Evleri’ndeki çocuklara devlet tarafından gönderilen paraların, çocuklar için kullanılmadığını gördü. Bunun üzerine ilgili birimlere, kurum müdürü ve satın alma müdürü hakkında şikayetçi oldu.

İki müdür hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılan müdürler hızla emekli edildi. Yılhan üzerinde ise baskı uygulanmaya başlandı.

Serap Yılhan bu süreçte açığa alındı. Yılhan girdiği bunalım sonucu, “Ben suçsuzum, bana komplo kurdular” ifadelerinin yer aldığı 2 mektup bırakarak intihar etti. Yılhan’ın intiharıyla ilgili kurumda geniş çaplı soruşturma başlatıldı.