Karbon ayak izine ‘karşı’ yolculuk

“Kinocycle” isimli internet sitelerinden belgesellerini yayınlayan ikili, çektikleri “Arabadan in, bisiklete bin” belgeseli ile fosil yakıtların bıraktığı “karbon ayak izi”ni en aza indirmenin nasıl mümkün olacağını anlatıyor. Belgeselin montaj aşaması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptıkları başvuru reddedilen gezginler, belgeseli yayınlayabilmek için fongogo isimli internet sitesinde başlattıkları kampanyaya destek bekliyor.

Şu sıralar Muğla Fethiye’ de belgeselin son çekimlerini tamamlayan Uğur’a, belgesel ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk.

Arabadan in bisiklete bin fikri nereden çıktı?

Uğur Cuya: İstanbul’da yönetmen olarak belgesel çekimleri yaparken, bisikletli yaşam öykülerine denk geldim. Bisikletin karbon ayak izi açısından en temiz ulaşım aracı olduğunu keşfettim ve bisikletle yaşamı hayatının merkezine koyan insanlarla tanıştıkça, bu insanların ortak noktalarının olduğunu fark ettim. Sonra bisiklet sürmeye başladım. Bu da dünyaca ünlü ‘Critical Mass’ süreçleriydi. Kırsala gidip organik yaşam ile ilgili çekimler yapmayı düşündüm.

Peki seni yola çıkmaya iten sebep neydi?

Cuya: Bisikletimi bir yandan prodüksiyon aracına çevirdikten sonra Benian ile tanıştım ve eşitsiz dünyada idealist bir tavırla adil gıda, ülke, dünya gibi fikirlerle biz de adil olmalıyız diyerek düşündüm. Yolculuklar sırasında ‘kinocycle’ olarak karbon salınımı sıfır olan filmler ortaya çıkardık. Bir yandan da İzmir, Manisa, Mersin , Adana, Antalya ve Eskişehir gibi birçok şehri gezerek metropollerden sıkılan insanların kırsala göçünü inceledik.



Karbon ayak izinin olmadığı bir ulaşım aracı

Benian Kara ise İran’ın başkenti Tahran’da bir süreliğine yola ara verdikten sonra Hindistan’a gitti.

Seni bisikletle yola çıkmaya iten şey neydi?

Kara: Turist rehberi olduğum için, sürekli seyahat halindeydim. Sonra yeteri kadar çalıştığımı ve yorulduğumu düşünüp Fethiye Kabak Koyu’na gittim. Bu sırada uzun zamandır istediğim İran-Pakistan-Hindistan rotası üzerine düşünmeye başladım. Bu süreçte bisikletle yola çıkmayı düşünen Uğur ile tanıştım. Karbon ayak izinin olmadığı bir ulaşım aracı ile yola çıkma fikri kafama yattı ve birkaç ay sonra yola çıktık.

Bisikletle sürekli yolda olmak iyi mi kötü mü?

Kara: Örneğin her gün yeni insanlarla tanışmak zorunda olmak zor. Fakat yol boyunca tanıştığım insanların hepsi bir şeyler katıyor. Ve her insanın benzediğini görüyorsun.

Yol sana ne kattı?

Kara: Yola çıkmadan önce plan yapmaya çok fazla önem veren biriydim. Yolda bu kötü alışkanmığımı aştım çünkü planladığın çoğu şeyi yapamayabiliyorsun. Bu yüzden konfor alanının dışına zamanla alıştım. İyi ya da kötü karşılaştığım her şeye ‘bu bana ne katar’ diye bakmaya başladım.

Uzun süre Tahran’da kaldın. İran’da kadın olmanın zorlukları neler?

Kara: Yaklaşık 3 ay Tahran’da bulundum. Örneğin kadınların toplu taşıma araçları erkeklerder farklı. Kadınların dans etmesi yasak. Böyle bir ülkede kadın olmak zor. Başka bir ülkeden geldiyseniz o kadar da zorlamıyorlar fakat kadınların kendi bedenleri ile ilgili tüm kararların erkekler tarafından alındığı bir ülke İran.