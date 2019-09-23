Ekrem İmamoğlu canlı yayında soruları yanıtlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gazeteciler Deniz Zeyrek, Nevzat Çiçek ve Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.

Ekrem İmamoğlu, bugün hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye acil şifalar dileyerek başladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi) İstanbul'u, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma talebim devam etmektedir. 5-6 tanımlı bakan, 3 CHP'den 3 AK Parti'den komisyon. Komisyonlarla konuşmak ortak talebimizdi.

(Veyis Ateş: Bir daha randevu talebinde bulundunuz mu?) Bulunmadım, çünkü biz yeniden davet edeceklerini belirttiler. Komisyonlarla bir ortak çalışma masasıyla ilgili teşekkür ettim. Geçen hafta bir gazetede çağrının yapılacağı noktasında bir haber çıktı. Ama henüz bir çağrı yapılmadı.

(Kanal İstanbul projesi) Ben Kanal İstanbul'u, İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum. Erdoğan’la Kanal İstanbul’la ilgili ben tartışmak isterim, Kamuoyunda böyle bir sürecin oluşmamasını, tartışılmamasını konuşmak isterim. Planını da tartışmak isterim. Ben bunun İstanbul’da büyük bir hata olacağını savunuyorum. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim.

Bir devri kapatmak bir günlük iş. 23 Haziran'da kapandı. Bir devri başlatmak ise 5 yıl ben o 5 yıla talibim. Devr-i sabık yaratmak istesekher gün birinin ismini açıklarız. Bizim üstümüze gelinen meselelere bakın.

(İBB'nin borcu) İBB'nin tolalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde. Kısa ve orta vadeli borç 30 milyar TL'nin üzerinde. 25 yıla kadar giden borçlar var.

Kendi iştirakine borçlu ama o da borcu. 1 milyar liraya yakın vergi borcu ödemek zorunda kaldık. İştiraklere ödemek zorunda kaldığımız rakam buna dahil değil.

Ben şu an rakamları paylaşıyorum sizinle. Magazinsel bir cevap beklemeyin mühür deyince. Birinci sırada İBB nin yönetimine idari ve mali disiplin getiriyoruz. Toplum "Benim paramla ne yapıyorsun?" diyor."

(İBB'de işten çıkarmalar) Oradaki mağduriyet bizden değil, o süreci ahlaklı yönetmeyenlerden hesap sorsunlar. 2 bin 370 personelin işe alım tarihini söylüyorum. Ki biz bunların hepsini işten atmadık. 25 Şubat- 32 Mart arası 822 kişi; 32 Mart- 23 Haziran arası bin 558 kişi.

Biz bu rakamı ne zaman keşfettik biliyor musunuz? Ben ilk belediye başkanı olduğumda 82 bin çalışanımız var diye brifing aldım. Ayrılırken genel sekreter 85 bin çalışanımız var deyince, ki ben göreve geldikten 4-5 gün sonra ayrıldım biliyorsunuz. Hemen dedim bu sayıyı bir analiz edin. Şok olduk. Bu nasıl bir alım. Bunlar kayıtlı. Nesi iftira. İki seçim arası 2 bin 370 kişi işe alınıyor. Bu işe alım sürecini yönetenler sorumludur.

İSMEK çok nitelikli bir sürece adım atıyor.

İSMEK'le ilgili bir belirsizlik süreci olmak zorunda. 3 defa İSMEK ziyareti yapmak istedim. Bir tanesi 8 Mart kadınlar gününde. Gittim İSMEK kapalı. CHP'li belediye başkanı geliyor diye kapatmış gitmiş.

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