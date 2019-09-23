İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gazeteciler Deniz Zeyrek, Nevzat Çiçek ve Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, bugün hastaneye kaldırılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye acil şifalar dileyerek başladı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme talebi) İstanbul'u, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşma talebim devam etmektedir. 5-6 tanımlı bakan, 3 CHP'den 3 AK Parti'den komisyon. Komisyonlarla konuşmak ortak talebimizdi.

(Veyis Ateş: Bir daha randevu talebinde bulundunuz mu?) Bulunmadım, çünkü biz yeniden davet edeceklerini belirttiler. Komisyonlarla bir ortak çalışma masasıyla ilgili teşekkür ettim. Geçen hafta bir gazetede çağrının yapılacağı noktasında bir haber çıktı. Ama henüz bir çağrı yapılmadı.

(Kanal İstanbul projesi) Ben Kanal İstanbul'u, İstanbul'un doğasına aykırı buluyorum. Erdoğan’la Kanal İstanbul’la ilgili ben tartışmak isterim, Kamuoyunda böyle bir sürecin oluşmamasını, tartışılmamasını konuşmak isterim. Planını da tartışmak isterim. Ben bunun İstanbul’da büyük bir hata olacağını savunuyorum. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim.

Bir devri kapatmak bir günlük iş. 23 Haziran'da kapandı. Bir devri başlatmak ise 5 yıl ben o 5 yıla talibim. Devr-i sabık yaratmak istesekher gün birinin ismini açıklarız. Bizim üstümüze gelinen meselelere bakın.

(İBB'nin borcu) İBB'nin tolalde borcu 50 milyar TL'nin üzerinde. Kısa ve orta vadeli borç 30 milyar TL'nin üzerinde. 25 yıla kadar giden borçlar var.

Kendi iştirakine borçlu ama o da borcu. 1 milyar liraya yakın vergi borcu ödemek zorunda kaldık. İştiraklere ödemek zorunda kaldığımız rakam buna dahil değil.

Ben şu an rakamları paylaşıyorum sizinle. Magazinsel bir cevap beklemeyin mühür deyince. Birinci sırada İBB nin yönetimine idari ve mali disiplin getiriyoruz. Toplum "Benim paramla ne yapıyorsun?" diyor."

(İBB'de işten çıkarmalar) Oradaki mağduriyet bizden değil, o süreci ahlaklı yönetmeyenlerden hesap sorsunlar. 2 bin 370 personelin işe alım tarihini söylüyorum. Ki biz bunların hepsini işten atmadık. 25 Şubat- 32 Mart arası 822 kişi; 32 Mart- 23 Haziran arası bin 558 kişi.

Biz bu rakamı ne zaman keşfettik biliyor musunuz? Ben ilk belediye başkanı olduğumda 82 bin çalışanımız var diye brifing aldım. Ayrılırken genel sekreter 85 bin çalışanımız var deyince, ki ben göreve geldikten 4-5 gün sonra ayrıldım biliyorsunuz. Hemen dedim bu sayıyı bir analiz edin. Şok olduk. Bu nasıl bir alım. Bunlar kayıtlı. Nesi iftira. İki seçim arası 2 bin 370 kişi işe alınıyor. Bu işe alım sürecini yönetenler sorumludur.

(İSMEK) İSMEK konusunda da bir israf var. Hangi basın kuruluşunun sahibinin ya da firmanın aldığını siz biliyorsunuz. İSMEK aslında çok nitelikli bir sürece adım attı. İki türlü çalışan var. Bir tanesi daimi personeli var. Sayısı çok düşük. Bir de, İSMEK'te sadece bir kurs vermesi için alınmış insanlar var.

Belirsizlik süreci olmak zorunda. Komik bir olay anlatayım. İSMEK'e yer vermiş CHP'li bir belediye başkanıyım. 3 defa İSMEK ziyareti yapmak istedim. Bir tanesi 8 Mart dünya kadınlar gününde, kadın kursiyerlerin davetiyle İSMEK ziyaretine gittim. İSMEK kapalı. Apar topar İSMEK'i kapatmış gitmiş müdür. Ekrem İmamoğlu geliyor diye. CHP'li bir belediye başkanını buraya sokmam diye gitmiş. Ben bu tavırları çok yaşamış birisiyim. Çünkü siyasallaşmış bir yapı.

4412'ye ulaşan çalışan sayısı var. Öyle bir ihtiyaç yok. Maaşını İBB'den alan 1025 öğretmeni var. 1025 öğretmenin bir mesaisini iyi kullandığınız takdirde hizmet verilen öğrenci sayısının üstüne çıkıyorsunuz. Part time eğitimciye yıllık verilen bedel 84 milyon lira.

Sadece internete 2.5 milyon lia para harcanmış. İSMEK'in internet hizmeti üzerinden. Görüşmeleri yaptım ve internet sağlayıcısı bize ücretsiz vermeyi kabul etti.

Biz kursiyer sayısını arttırmak istiyoruz. Mantıklı, anlamlı, doğru eğitimcileri doğru kurslara tayin ederek. Bu kursları karşılayacağız. Değişim sancılı olur. Bütçeye ihanet edildi.