Hafıza müzesi için ustalar sahnede

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkezi, 26 yıl önce Sivas’ta Madımak Otelinde katledilenlerin anısına “2 Temmuz Toplumsal Hafıza Müzesi” açmak için bir dizi etkinlik düzenleyecek. Dayanışma amacıyla yapılan etkinlik programı şöyle:

2 Ekim Adana: Onur Akın, Manga, Grup Abdal, Ali Çağan, Niyazi Koyuncu, Özlem Taner, Zeynep Karababa.

19 Ekim İzmir: Koray Avcı, Burcu Güneş, Cengiz Özkan, Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Tolga Çandar, Ali Ekber Eren, Esra Öztürk.

26 Ekim İstanbul: Arif Sağ, Candan Erçetin, Mor ve Ötesi, Erdal Erzincan, Melike Demirağ, Arzu, Ender Balkır.

28 Ekim Ankara: Sabahat Akkiraz, Duman, Selçuk Balcı, Serhad Raşa, Grup Mihman, Nilüfer Sarıtaş.