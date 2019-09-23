Cezasız suçlar dönemi

AKP’nin muhalefete sunduğu 1. yargı paketinde, ilk kez hukuk sistemine giren yeni yargılama usulleri ile 2 yıla kadar olan suçların tamamı ile üst sınırı 3 yıla kadar hapis cezası olan bazı suçlarda faillerin cezaevine girmelerinin önlenmesi hedefleniyor. Pakete göre “kamu davasının ertelenmesi” uygulamasına giren suçlarda cezanın üst sınırı 1 yıldan 2 yıla çıkarılıyor. Terör ve cinsel istismar suçları hariç 2 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda, kamu davasının açılması ertelenebilecek. Çocuk suçlular için cezanın üst sınırı 5 yıl olacak. Erteleme kararı verilmemesi durumunda Türkiye’de ilk kez uygulanacak “basit ve seri yargılama” usullerine başvurulacak. Seri yargılamada da üst sınırı 3 yıla kadar olan bazı suçlar dahil failin kabul etmesi durumunda cezanın yarısı kadar indirim yapılabileceği gibi hapis cezası gerektirmeyen seçenekli yaptırımlara karar verilebilecek.

AKP, 1. yargı paketini MHP’nin ardından dün de CHP’ye sundu. Pakette, şu düzenlemeler yer alıyor:

İdari yargıya dışarıdan hÂkim ve savcı: İdari yargıya alınacak hâkim ve savcı adayları için hukuk fakültesinden mezun olma koşulu aranacak. Ancak bunun dışında her dönemde alınacak aday sayısının yüzde 20’sini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak gerekecek. Mülakat Kurulu’nda, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ve Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu’ndan seçilen bir kişi de eklenerek sayı 7’ye çıkarılacak.

Tutuklamaya sınır: Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakamından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise 1 yılı geçemeyecek. Terör suçları ile devlete karşı işlenen suçlarda 1.5 yıl olacak tutukluluk süresi, 6 ay daha uzatılabilecek. Bu süreler, 15 yaşın altındaki çocuklar için yarı oranında, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için dörtte üç oranında uygulanacak.

Basit yargılama: Asliye Ceza Mahkemesi’nce iddianamenin kabulünden sonra adli para cezası veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek. Mahkeme, Cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın 15 gün içinde sanık, mağdur ve şikayetçinin beyanlarını yazılı olarak aldıktan sonra duruşma yapmaksızın karar verebilecek.

Nakil masrafı devletten: Soruşturma veya kovuşturma evresinde dava nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Uzlaştırmanın kapsamı genişliyor: Uzlaştırma kapsamına iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, güveni kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da alınacak.

İstinaftan temyize: 5 yılın altında olmasına karşın istinafta kesinleşen halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türk Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma, Terörle Mücadele Yasası ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’ndaki bazı suçlarda temyize gidilebilecek.

KHK’lilere pasaport: OHAL KHK’si ile atılanlardan haklarında herhangi bir mahkumiyet olmayanlara pasaport verilebilecek. 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara yeşil pasaport verilecek.