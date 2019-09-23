Yargılama hızlanacak

Öztürk, düşünce ve ifade özgürlüğü dosyalarında 5 yılın altındaki ceza alanlara yargıtay yolunun açık olacağını söyledi. 1. yargı paketine ilişkin Kültür Üniversitesi kampüsünde dün bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Öztürk, “Suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan dava açılamayacak. Seri Muhakeme Usulü’ne tabi suçlarda, bu usul uygulanmadan veya soruşturma ve kovuşturma yapılması izne ve talebe bağlı olan suçlarda, bu şartlar yerine getirilmeden iddianame düzenlenemeyecek. Sağlam delil olmadan iddianame hazırlanırsa, reddedilecek” dedi.