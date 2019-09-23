17 Ağustos depreminde kaybolan kızını yazdığı kitapla arıyor

7 yaşındaki Gözde, depremden sonra bir enkazın önünde ağlarken bulundu. Bir teğmen tarafından hastaneye götürüldü. O günden sonra bir daha izine rastlanamadı. Acılı anne kızının bulunması için devletin bütün kurumlarına başvurdu, çalmadık kapı bırakmadı. Ancak hiçbir sonuç alınamadı. Nilgün Karamert son çare olarak “Gözde” isimli bir kitap yazdı, belki kızı okur diye. Ancak maddi imkânsızlıklar nedeniyle o kitabı da bastıramadı.

'EMEK VERDİĞİMİ BİLSİN'

Anne Karamert, “Kitabımı yazma sebebim, olur da ben ölürsem ve Gözde ortaya çıkarsa onun için ne kadar emek verdiğimi bilsin istedim. Aklına “acaba ailem beni aramadı mı” soruları gelsin istemedim. Bu kitabı gün gelir de okursa benim ne kadar mücadele ettiğimi, çabaladığımı bilsin görsün istedim. Bana göre annelik pes etmemek demektir. Annelik sadece çocuğu doğurup büyütmek değil, mücadele etmektir. Bir anne olarak mücadelemi asla bırakmayacağımı duyurmak istedim. Son çare buna başvurdum. Belki bu kitabımın kızıma ulaşabilme ihtimali bir mum ışığı gibi hafif gelebilir ama ben o ışığa da hasretim. Benim umudum bitsin istemiyorum, umudum biterse ölürüm” diye özetledi.

KİTABINI BASTIRMADI

Maddi nedenlerden dolayı kitabını bastıramadığını söyleyen anne Karamert, özetle şunları dile getirdi: “20 yıldan beri acı çeken, ağlayan bir anneyim. Belki kızım evlat edinilmiştir, belki birileri kızımın resmini görür, bir şeylerden şüphelenir de kızımı bulabilirim. Belki kızım Gözde kitabı okuduğunda resmini gördüğünde yaşadıklarını hatırlar.”