Yetkin diplomatları merkezde tutan Dışişleri, dışarıdan 21 atama yaptı



17-25 Aralık operasyonu sonrası görevinden istifa eden eski AB Bakanı AKP’li Egemen Bağış, geçen hafta resmen Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’ne atanmış, eylül ayı başında ortaya çıkan ancak resmileşmeyen büyükelçi atama listesinde de “Erdoğan’ın manevi kızı” olarak nitelendirilen eski Brüksel Bölge Parlamentosu Milletvekili Mahinur Özdemir’in de aralarında bulunduğu bakanlık dışından isimler yer almıştı.

Bu atamaların ardından büyükelçiliklere yapılan siyasi atamalar yeniden tartışma konusu oldu. Dışişleri Bakanlığı’nda “istisnai” olarak yapılan bakanlık dışından büyükelçi atamaları, son dönemde özellikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanları ve eski AKP milletvekilleri arasından yapılan atamalarla hız kazandı. Halihazırda Türkiye’nin yurtdışında büyükelçi seviyesinde temsil edildiği 140 ülke ve 13 uluslararası kuruluşun daimi temsilciliğinden 21’inde “dışarıdan” atanan büyükelçiler bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl başında TBMM Dışişleri Komisyonu’nu bilgilendirme toplantısında “En iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız” demişti. Diplomatik kulislerde dışarıdan atanan ve “başarılı” olarak örnek gösterilen büyükelçilerin Türkiye için görece “sorunsuz” coğrafyalarda görev yaptığına ve bu nedenle başarılı olarak görülmelerinin doğal olduğuna dikkat çekiliyor. İstisnai durumlarda liyakatli isimlerin büyükelçi olarak atanması, dünyada diplomasiye zenginlik sağlayacak bir unsur olarak kullanılırken Türkiye’deki “istisnai” atamaların daha çok siyasi isimlerden olması da tartışma doğuran başka bir durumu oluşturuyor. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı’nda “büyükelçi” unvanı taşıyan çok sayıda yetkin ismin halen merkezde hiçbir görev üstlenmeden atama beklediği de biliniyor.