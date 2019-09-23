Ali Özgentürk’ten Darüşşafaka’ya anlamlı bağış

156 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerine devam eden ve sadece aldığı bağışlarla eğitime desteğini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, böylece ünlü sinemacı Ali Özgentürk’ün eserlerinin yeni hak sahibi oldu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, “Tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı, özellikle 1970 ve 80’lerde imza attığı eserlerle sinema ve edebiyat dünyasının unutulmazları arasına giren Ali Özgentürk geçen günlerde gerçekleştirdiği çok kıymetli bağışla yayımlanmış ve yayımlanmamış 100’e yakın eserin mali haklarını Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışladı. Böylece eserlerin tüm kullanım, telif hakları Darüşşafaka’ya bağışlanmış oldu. Ali Özgentürk’ün bu bağışı, yüzlerce, çocuğumuzun hayatını değiştirecek” dedi.