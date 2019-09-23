İmamoğlu: Meydanda görülen araçlar tümüyle iade edilmiştir

Fotoğraf: Kurtuluş ARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki programda Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek’in sorularını yanıtladı.

Programda Yenikapı’da sergilenen İBB araçlarına değinen İmamoğlu, “Araç tasaruffunda yıllık 60 milyon tasarrufumuz var. Bunun 50 milyonu İBB’de yaptığımız işlemden dolayı. 5 yılda 300 milyon demek oluyor. Bu da 123 kreş demek oluyor. Yenikapı meselesine gelince ben bunu meydanlarda telaffuz ettim. Bunları orada sergiledik ve tümüyle bunları iade ettik. Meydanda görülen araçlar tümüyle iade edilmiştir” açıklamasında bulundu.