İzmir'de sokak ortasında pompalı tüfekli saldırı: Balkonda oturan kadın da yaralandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, 2 kişiye sokakta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği 2 kişi ile olay sırasında balkonda bulunan bir kadın yaralandı.
DHA
Yayınlanma tarihi: 24 Eylül 2019 Salı, 02:16

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, Ersin K. ve Recep K.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açarak, otomobille olay yerinden kaçtı.

Saldırı sonucu, Ersin K. ve Recep K. ile olay anında evinin balkonunda olan Sevda D. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ersin K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra otomobile binerek kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Salih İşgören