Medipol yine yola taştı, halk bariyerleri yıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Bağcılar’daki Medipol Üniversitesi Hastanesi’nin bir inşaatı daha yola taştı. Hastane kampusu yanındaki arsaya yemekhane binası inşaatı yapıldığı iddiasıyla çalışma başladı. Hastane kampusu ve inşaat çalışması yapılan arsa arasında kalan sokak da bariyerlerle kapatıldı. Kapatılan sokağın bir bölümde asfaltın sökülerek zeminin kazıldığı görüldü. Yurttaşlar sokağın kapatılmasına ve inşaatın sokak üzerine taşmasına tepki gösterdi. Sokak girişine yerleştirilen bariyerlerin geçen günlerde yurttaşlar tarafından kaldırılması üzerine bölgeye çevik kuvvet ekibi gönderildiği öğrenildi.

BİLGİ ALAMIYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin CHP’li Üyesi Mehmet Tuncer, inşaat çalışmasına dair BirGün’den İsmail Arı'ya konuştu: “Medipol Hastanesi inşaatıyla alakalı ne Bağcılar Belediyesi’nde ne de Büyükşehir Belediyesi’nde imar ve plan değişikliği gözüküyor. İki belediyenin de bu yönde bir meclis kararı da bulunmuyor. AKP’li Bağcılar Belediyesi tarafından konunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ilgilendirdiği ve inşaatın oraya sorulması gerektiği ifade edildi. Medipol’ün inşaat çalışmaları ile alakalı hiçbir yerden bilgi alamıyoruz.”

KİMSE UMURSAMADI

Mahalle sakini Kerem Korkmaz da caddeyi kapatan inşaat ile ilgili muhatap bulamadığını kaydederek, “Büyükşehri ve Sağlık Bakanlığı’nı aradım. İBB, ‘Sağlık Bakanlığı’nı ara’ dedi. Sağlık Bakanlığı, ‘Kardeşim sen burayı neden aradın?’ dedi. Yağmur yağarsa bizim evlerimiz sular altında kalacak. İnşaat nedeniyle evlerimiz çukurda kaldı. Her yere yazdım kimse umursamadı. CİMER’e defalarca yazmama rağmen durumu açıklar nitelikte bir geri dönüş yapılmadı” diye konuştu.

Aynı hastane kampusu için yapılan 40 katlı ek bina inşaatı da yola taşmıştı.