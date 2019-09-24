Yoksul sayısında büyük artış! 8.6 milyon kişi Yeşil Kart’a muhtaç

Ekonomide yaşanan küçülme nedeniyle, işsiz sayısı ile birlikte yardıma muhtaç yoksul sayısında da büyük artış yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, bu yılın ilk 6 aylık döneminde, aylık geliri 852 liranın altına düştüğü için devletin sosyal güvenlik primi desteğine muhtaç hale gelen kişi sayısı 366 bin kişi artarak, 8 milyon 628 bin kişiye ulaştı. Yasa gereği, gelirinin aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen tutarı, asgari ücretin üçte birinin yani 852 lira 66 kuruşun altında olanlar, sağlık hizmetlerinden Yeşil Kart ile ücretsiz yararlanıyor. Aynı hanede yaşayan aile içinde kişi başına düşen gelir tutarı 852.66 TL'nin üstünde çıkanlar ise aylık 76.6 TL tutarındaki Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini kendisi ödüyor. Ancak lise mezunu gençler 20, üniversite mezunu gençler ise 25 yaşına kadar anne ya da babasının sigortası üzerinden GSS ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Anne ya da babasının sigortası olmayanlar ise gelir testi yaptırmaksızın, primi devlet tarafından karşılanmak üzere GSS'li sayılıyor.

852 LİRANIN ALTINA DÜŞTÜLER

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; SGK verilerine göre, GSS primini kendisi ödeyenlerin sayısı, bu yılın ilk yarısında 147 bin kişi artarak 2 milyon 469 bine çıktı. Aynı dönemde GSS primini kendisi ödeyemediği için devletin yardımına muhtaç hale düşenlerin sayısı da 366 bin kişi birden artarak 8 milyon 628 bin kişiye yükseldi. Bu hızlı artış, sosyal güvenlik sistemindeki dengenin daha da bozulmasına yol açarken, ekonomik kriz yüzünden halkın hızla yoksullaştığını gösteriyor. SGK'ya göre, 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan nüfusun içinde 70 milyon 536 bin 529 kişi sosyal sigorta kapsamı içerisinde yer alıyor. Kapsam içerisindeki 22 milyon 260 bin kişi aktif çalışan, 12 milyon 828 bin kişi emekli, 35 milyon 27 bin kişi de bağımlı, yani annesi, babası ya da eşinin sigortası üzerinden yararlananlar statüsünde bulunuyor. Ayrıca 420 binden fazla kişi de özel sandıklardaki sigortası aracılığıyla hizmet alıyor. Bunların dışında kalan yaklaşık 11.5 milyon vatandaş ise sosyal güvenlik sisteminin dışında hayatını sürdürüyor.

16.8 MİLYON YOKSUL

Türkiye ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2018'de 24.199 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun, 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarına göre, geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir “İstanbul” bölgesinde görülürken, gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği bölge “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli” oldu. Veriler, Türkiye'de yoksulluğun hızla artığını da gösterdi. Türkiye'de yıllık geliri 10.670 lira olan 16 milyon 888 bin kişi bulunuyor. Bu rakam aynı zamanda nüfusun yüzde 21.2'sine denk geliyor.