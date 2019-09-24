Davutoğlu cephesinden 'kaynak' ve anket açıklaması

Davutoğlu, Ekim ayının ikinci haftası Manisa’da olacak ve yeni partiye ilişkin açıklamalarda bulunacak.

DAVUTOĞLU’NUN MASASINDA NE VAR?

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Davutoğlu’na yakın kaynaklar tüzük, program, kurucular kurulu, isim ve logo üzerinde çalıştıklarını belirtirken, partinin ismine ilişkin, “İsim sonra olur. Önce tüzük çıkar, program çıkar, sonra kurucular kurulu olur, kurucular kurulundan sonra isim çıkar. Medyada çıkan isimlerin hiçbiri doğru değil. Sayın Davutoğlu daha çok ağırlığını tüzük, program, kurucular kurulu, isim, logo bunların üzerine koyuyor. Vaktini bunlarla değerlendiriyor” dedi.

PARTİNİN KURULUŞ TARİHİ?

Davutoğlu’na yakın yetkili, partinin kuruluşuna ilişkin de, “Belli bir tarih yok. Sosyal olaylarda bir tarih vermek doğru değil. Bakarsınız Ekim ayı olur, bakarsınız Kasım olur. En uygun zamanda. Elimizden geldiği kadar çabuklaştırmak istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

GENEL MERKEZ BİNASI NERESİ OLACAK?

Kurulacak olan partinin genel merkez binasına ilişkin de, Beysukent’teki binanın olmayacağı, yeni bir yer olacağı ifade edildi.

81 İLE 81 GÖREVLİ

Teşkilatlanmak için kolları sıvayan Davutoğlu’nun ekibi her ile bir görevli tayin etti. 81 ilde 81 görevli alt yapı çalışmaları için kolları sıvadı.

“KAYNAK MİLLET”

“Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kim ödüyor?” sorularına ilişkin de Davutoğlu’na yakın yetkili, “Millet, millet. Geçmişte AK Parti kurulurken, bileziklerini getirip vermişlerdi. Onu nerden buldun deyince, önce kendi geçmişlerine baksınlar. Kaynak millet” dedi.

DAVUTOĞLU’NUN PARTİSİNİN KODLARI

Edinilen bilgiye göre Davutoğlu’nun partisinde gençler ve kadınlar ağırlıkta olacak. Kolektif aklı oluşturmak istediklerini belirten Davutoğlu’na yakın kaynaklar, “Merkez parti oluşturmak istiyoruz. İdeolojisi adalet olan bir merkez parti. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, eğitimde fırsat eşitliği, gelir dağılımında adalet” diyerek partinin şifrelerini anlattı.

DAVUTOĞLU’NUN MASASINDAKİ ANKET

Davutoğlu’na yakın yetkili, “Bizim masamızda bizim dışımızda anket firmalarının yaptırdığı anketler var. Yüzde 8’in üzerinde oy gözüküyoruz. Yüzde 8.3 gözüküyoruz. Ama bizim aldığımız bir duyum Külliye’nin yaptırdığı anketlerde bize yüzde 5.5-6.5 gibi oy vermişler. Bu dışarıya sızan, böyleyse daha farklıdır. Daha ete kemiğe bürünmemiş, kurucular kurulu yok, ismi yok, logosu yok, tüzük yok, böyle bir ortamda bile bize herkes yüzde 5’in üzerinde yüzde 10’a yakın bir oy söyleniyorsa bu bizim millet nezdinde yer edindiğimizi gösteriyor. Bizim hedefimiz yüzde 50 artı 1’i tek başımıza nasıl alırız, bütün hedefimiz bu. Biz en çok AK Parti’den daha sonra HDP’den daha sonra MHP’den oy alıyoruz. Buradan çok oy alıyoruz, bu üç yerden çok ciddi bir şekilde bize karşı teveccüh var” dedi.