AKP'li başkan işe aldı, AKP'li kovdu

AKP’li belediye başkanları yine kendileri gibi AKP’li olan başkanların işe aldıkları işçileri işten çıkarmaya başladı. AKP’den Turgut Altınok’un kazandığı Ankara Keçiören Belediyesi’nde de benzer bir olay yaşandı. Bir önceki AKP’li başkan Mustafa AK döneminde alınan onlarca personelin iş akdi feshedildi.

Belediye’ye bağlı Gıda Tüketim Malları ve Pazarlama Üretim Şirketi’nden 60 kişinin işine son verildi. 60 kişinin yerine de 159 kişi işe alındı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'in haberine göre, Keçiören Belediyesi’nde muhalefet grubu, 31 Mart Seçimlerinin ardından çıkarılan personelin durumunu sordu. Verilen yanıtta, Belediye’ye bağlı Gıda Tüketim Malları Şirketi’nden 152 kişinin ayrıldığı belirtildi. Bunlardan 57’sinin istifa ettiği, 20’sinin emekliliğini istediği,5’inin öldüğü, 1’inin askerlik nedeniyle, 60’ının ise çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldığı vurgulandı. Yine aynı dönem içerisinde aynı şirkete 159 kişinin alındığı da yazışmalarda belirtildi.