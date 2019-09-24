İstanbul'da deprem

DEPREM ANINDAKİ BÜYÜK PANİK KAMERADA - VİDEO
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğü ise 4,7 olarak açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünün 4,6 olduğunu kaydetti. AFAD, depremin yarım saat sonrasında yaptığı açıklamada olumsuz bir ihbar almadığını duyurdu.
"ALLAH BÜYÜĞÜNDEN ESİRGESİN"
Bir başka veli okula kardeşini almaya geldiğini, depremi yolda kendisine gelen telefonla öğrendiğini söylerken, bir kadın ise "Torunumu almaya geldim. Allah büyüğünden esirgesin" dedi. Okuldan kızını kucağına alarak çıkan bir başka veli ise, "sıkıntı yok" dedi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre; Marmara Denizi Silivri Marmara Ereğlisi açıklarında, bugün saat 11.00'de 4.6 Mw şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Depremin ardından Marmara Denizi'nde en büyüğü 3.4 (Marmaraereğlisi açıkları) olan 7 ayrı artçı sarsıntı daha kaydedildi.
Beylikdüzü açıklarında 2.2 (Saat 09.21); Marmaraereğlisi açıklarında 3.0 (Saat 10.30) büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI HANÇERLİ: BU DURUM BİZİ KAYGILANDIRIYOR
NTV'ye konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli şunları söyledi:
"İlk bilgilere göre bir bina yıkılması ve can kaybı yok. Depremlere hazır olunmadığını söyleyebilirim. Biz çok ivedi bir şekilde konutlarımızın güvenli hale getirilmesi için kentsel dönüşüm müdürlüğünden tutun da bir plan yapılması dahil çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yapı stokunun iyileştirilmesi yanında acil durumlarla ilgili eylem planlarının çalışmalarının da yapılması lazım. Hazır değiliz maalesef. 4 deprem oldu gibi bir bilgi var elimizde. Uzunca yıldır konuşulan Marmara Denizi, Silivri açıklarında oldu. Bu durum bizi kaygılandırıyor ama kaygı sonucunda yapacağımız şey belli. Yapmamız gerekenler var. Belli noktalarda sorunlarımız var, elimiz kolumuz belli noktalarda bağlı. İstanbul'un hızlı dönüşüme yol açacak bir planlamaya kavuşması için ciddi bir kafa değişikliğine ihtiyaç var."
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI VEYA YARALANMA SÖZ KONUSU DEĞİL
CNN Türk canlı yayınına katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Olağan bir deprem. Şu ana kadar bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değil ancak biz İstanbullular olarak deprem gerçeği ile yüzleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.
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