'Çomak sokmayı seviyoruz’

İstanbul Arabesque Project, kuruluşunun 10. yılını “Sende Kalmış” albümüyle kutluyor. Arabesk müziği batı enstrümanlarıyla ve rock müzik tınılarıyla yorumlayan, yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce konser veren İAP, yeni albümünde sözleri Şakir Askan’a, müziği Burhan Bayar’a ait, zamanında Müslüm Gürses’in seslendirdiği 10 eseri yeniden yorumluyor. Grup üyelerinin “hayalimizdi” diye tanımladığı albüm Bayar Müzik etiketiyle yayımlandı. Grup üyeleri Barbaros Akbulut (davulcu-kurucu), Serkan Öngel (gitarist) ve Göktuğ Varyozdöken (basgitar - vokal) ile bir araya geldik.

* İstanbul Arabesque Project’in 10 yılı nasıl geçti?

B.A: Zor bir 7-8 yıldı, sonradan biraz daha rahatladık... Çok kabul edilen bir şey değildi bu, üç dört senedir arabesk var. Biz 10 sene önce, bırak arabeski, klarnet çalmanın bile günah olduğu bir ülkede biz o kulüplerde arabesk çaldık. Bizden önce de deneyenler vardı ama bütün bir gece boyunca sadece arabesk çalan ülkedeki tek grup biziz aslında.

* Rock “sound”uyla arabesk yapmaya başladığınızda tartışılmanız da ilgi görmeniz de normaldi sanki...

B.A: Hepimiz aslında rock müzik kökenliyiz. Rock kökenli derken, Slayer tişörtü giyip el işareti yapan “rocker” da değiliz. O müziğe de hakimiz. Şarkıcımızın ciddi bir İngilizce repertuvarı vardır. Hepimiz yabancı müzikte ve batı müziğinde gayet iyiyizdir. Ama Müslüm Gürses severiz, Orhan Gencebay severiz. Herkes gibi... Ama utanmayız, sıkılmayız. Çalabildiğimiz enstrümanlar bunlardı, alaturka saz çalmıyorduk. Ben de o zamanlar o müzikte daha çok davul duymak istiyordum, daha çok gitar duymak istiyordum. Böyle bir eksiklik hissediyordum açıkçası, nacizane. Çok fazla alaturka sazlarla yapılan müzik vardı, ben stüdyoda o şarkıların üzerine davul çala çala bu projeyi başlatmıştım. Çeşitli arkadaşlarıma beraber bir şeyler yapalım diye tekliflerde bulunuyordum. Beni ciddiye alanlar oluyordu, ciddiye almayanlar oluyordu. Bir repertuvar yapmıştım kendime. O zaman grubun ilk “sound”u biraz daha yumuşak başlamıştı, daha akustik çalıyorduk, oturarak çalıyorduk. “Bu bize göre değil” dedik, ayağa kalktık. O zamandan beri 5 albüm 5 tekli oldu, müzikal yolculuğumuz da Serkan ve Göktuğ ile devam ediyor. Çok mutluyuz, keyfimiz yerinde. Hayal ettiğimiz bir albümü başardık. Bıkmadan, usanmadan dinliyoruz kendi albümümüzü (gülüyor). Şöyle iddialıyız, hiçbir şarkıyı biz yapmadık. O yüzden kimse bize “Ne kötü şarkı yapmışsınız” diyemez. Besteleyen adam ülkenin en iyi bestecilerinden bir tanesi, sözleri yazan adam da bu ülkenin en sade şairlerinden bir tanesi.

* Arabesk dinlemeyen insanlar da sizin konserlerinize ilgi gösteriyor...

S.Ö: Galiba bizim konserlere gelenlerin çoğu arabeskçi değil. Bence yüzde 90’ının hayatında arabeskin önem sırası biraz daha aşağılardadır. Çünkü dışarıya çıkan, canlı müzik, konser dinlemeye giden insanlardan bahsediyoruz. “Herkesi arabeskle barıştırdık” iddiamız yok tabii ki. Bunu yapabiliyorsak da gurur duyarız. Bizimle birlikte arabeskle tanışanlar var. Bizden sonra keşfetmek isteyenler var. Daha önce hiç arabesk bir tınıyla muhatap dahi olmak istemeyen insanların bir şekilde ilgisini çekiyor. Modern bir tınıyla, daha anlaşılır bir “sound” ile dinlemiş oluyorlar.

B.A: Hiç rock dinlemeyenlere de rock dinletmiş oluyoruz.

* Bugüne kadar nasıl 600’den fazla konser verebildiniz?

B.A: Çok konser veren bir grubuz, yurtiçinde, yurtdışında... Albüm aşaması olsa bile, grupta dönem dönem değişiklikler olsa bile hiçbir şekilde hız kesmeden konser veriyoruz, vermek zorundayız. Çünkü para lazım (gülüşmeler). Şarkıları satın almak, grubu finanse etmek, klipler, videolar, kaç tane “cover” satın aldığımı ben hatırlamıyorum açıkçası. Bu işlerin bir maliyeti var. Son albüm hariç...

* Son albümde ne oldu?

B.A: Son albümde Burhan Bayar, 10 tane şarkıyı hediye etti. Şakir Ağabey (Askan) de destek oldu. Bu albümde sıkıntı yaşamadık. Biz de bütün paramızı başka şeylere yatırdık. “Sound”, video klipler vs.

* Evet, son albüm “sound” olarak diğerlerinden biraz öne çıkıyor...

G.V: Daha uzun bir süreç. İki yılı buldu bu albümün oluşması. Buna harcanan emek hem çok daha fazla, hem de içimize sinsin diye çok fazla uğraştık. Bunun için Barış Büyük’e götürdük parçaları mix ve mastering için. İnanılmaz bir stüdyo ortamında çalışıldı. Fark, bu olabilir.

S.Ö: Bir de buraya kadarki tecrübe kısmı var. Her seferinde yeni bir şeyler öğreniyoruz. Bu albümden sonraki de muhtemelen bundan daha iyi olması için uğraşıyor olacağız.

B.A: “Sound” olarak da bu albümde çok fazla alaturka enstrüman kullanmadık. Gitar, bas, davul. Üçümüz bir Amerikalı, İngiliz rock grubu gibi çalmaya çalıştık. Tabii ki de arada renk sazlar, vokaller vs. var. Yalın bir “sound” oldu bence. Açıkçası şarkıların melodileriyle çok oynamadan insanlara anlatmaya çalıştık. Daha önce yaptıklarımız gibi bir albüm değil açıkçası.

* Bu albümü diğerlerinden ayıran bir başka özelliği tematik olması mı?

B.A: Albüm, Müslüm Gürses konseptli bir albüm. Biz bu albümü daha önce çıkartırdık ama biraz beklettik. “Müslüm” filmi çıktı, tam o sırada albüm hazırdı. İnsanlar, “Tamam işte, siz de filmle birlikte çıkın” dediler. Ama biz bilerek beklettik, “Bu işten nemalanmayalım” dedik. Bu albüm zaten bu şarkıların besteci ve söz yazarlarına adanan bir albüm.



‘Ali İsmail’i de Berkin’i de anmaktan çekinmeyiz’



* Yurtiçinde ve yurtdışındaki size olan bu ilgiyi neye bağlıyorsunuz?

B.A: Samimiyet herhalde. Bizim artık bu yolun yolcusu olduğumuzu görüyorlar. Biz bunu dinliyoruz, bunu seviyoruz, biz bu işe aşığız. Bence bizi özel kılan şeylerden bir tanesi de kendine arabeskçi diyebilen bir biz varız, bir Hakkı Bulut bir de Serkan Kaya herhalde. Kendisine arabeskçi diyebilen yok, “Biz deneysel çalışmalar yapıyoruz, alternatif arabesk yapıyoruz, new arabesk yapıyoruz” diyorlar. Bir sürü tanım. Biz klasik arabeskçiyiz diyoruz. Bizi ünlü arabeskçilerden farklı kılan şeylerden birisi de bizim toplumsal sorunlarla bire bir çok ilgili olmamızdır. Açıkçası arabeskin çok önemli bir isyan kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Gecekonduyu harekete geçirebilecek bir müzik tarzı olduğunu düşünüyoruz. Doğasında bir isyan olduğunu ve bunu açıkça söyleyebilen bir grubuz. Diğer arabesk gruplarından ya da arabesk yapan insanlardan söylemlerimiz çok farklıdır bizim. Biz her şeyle çok ilgiliyizdir. Kimse yazmaya cesaret edemez ama biz Ali İsmail Korkmaz’ı, Berkin Elvan’ı anarız.

S.Ö: Ticari bir kaygıdan korkarak yapılan hareketler değil bunlar.

B.A: Milli bayramlarını kutlamaktan korkuyor insanlar belediyeden iki tane festival alamayız diye. 19 Mayıs da bizim, 30 Ağustos da, 29 Ekim de. Biz her zaman böyleydik. Bazı şeylere çomak sokmayı da tavır olarak seven bir grubuz.



Bu albümün farkı...



* Solist değişimleri bugüne kadar nasıl etkiledi grubu?

B.A: Korkunçtu. Her solist değişiminde grup yeni bir grupmuş gibi oluyor. Çünkü bu ülkede basçının, gitaristin ya da davulcunun hiçbir önemi yoktur, solistin vardır. Sen istediğin kadar iyi çal, düzenle falan ama gecenin sonudna aklında kalan tek bir şey vardır, şarkıcıdır. Bugüne kadar 10 kadın şarkıcıyla çalıştık, 11’incide erkek şarkıcıyla çalıştık. Geç kaldığımızı düşünüyorum açıkçası. 10 yıldır ilk defa okullu, bir enstrüman çalan, müziğe hakim bir solistle çalışıyoruz. Bu albümün en büyük farklılıklarından bir tanesi de solistimizin bizim albüme şarkı söylemenin dışında katkısının da olmuş olması. Bizim hiçbirimizin kulağı onun kadar gelişmiş değil, o konservatuvarlı. Çok memnunuz.

* O zaman Göktuğ’a dönelim... Nasıl hissediyorsun kendini İAP’de?

G.V: Ben kendimi bulmuş gibi hissediyorum (gülüyor). Sanki bu zamana kadar içimde saklanan o arabesk ruhu ortaya çıkmış. Çok severdim zaten bu şekilde şarkı söylemeyi. Ama yasaktan dolayı değil de okulda vs. öğrendiğimiz batı tarzı müzik nedeniyle buna pek fırsat kalmıyordu açıkçası. Ama zaten taşra doğumluyum, sokaklarda büyüdüm, oyun oynayarak. Ailem ve çevrem tamamen arabeskin içine doğmuştu, herkes arabesk müzik dinler ve çok severdi. Çocukluktan başlayan bir şeydi yani bende. Öğretim hayatımda bir ara oldu. Ama ben çok zevk alıyorum bu şekilde şarkı söylemekten. Çok fazla tarzda şarkı söyledim ama arabesk tam istediğim şeymiş gibi geliyor.

B.A: Göktuğ çok mütevazı davranıyor ama eline kontrbas verdiğin zaman caz standartlarında çatır çatır müzik yapabilen bir adam. Göktuğ’un şöyle bir özelliği var: Müzikle çok yakın, çok dolu. Yüksek lisans yapıyor kontrbas üzerine. Dışarıdan bakınca sadece şarkıcı gibi gözükmesi bence yanlış.

* Peki, nasıl bir araya geldiniz?

B.A: Biz Göktuğ’u listeye almıştık zaten. Takımların transfer listesi olur ya, bakarsın uzaktan uzağa... Önce basçı olarak aldık, aynı zamanda şarkı söyleyebilen, arada bizi rahatlatacak birisini arıyorduk. Ama Göktuğ’u da kimse tutamadı yani, olması gerektiği yere geldi. Ama iki üç sene izledik Göktuğ’u.