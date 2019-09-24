Yargıtay'dan KCK kararı: Türk ve Güven'in de cezaları onandı

Yargıtay, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Pero Dündar, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’na “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla verilen 9’ar yıl, aynı suçlamayla DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

“Örgüt yöneticisi olmak” suçlamasından HDP Van Milletvekili Tayip Temel’e verilen 18 yıl hapis cezası ise bozuldu.

118 KİŞİ HAKKINDA HÜKMÜN ONANDI

Yargıtay toplam 118 kişi hakkında verilen hükmü onarken, 36 kişi hakkında verilen hükmü bozdu.

Yargıtay, “örgüt yöneticiliği” suçlamasından dönemin isim değişikliğine giden Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, Ramazan Morkoç, Hüseyin Yılmaz, Salih Akdoğan, Senanik Öner, Bayram Altun’a verilen 21 yıl hapis cezasını da uygun buldu.

Yine aynı suçlamayla Seda Akbaş Can’a verilen 18 yıl hapis cezasını yerinde bulan Yargıtay, Tamer Tanrıkolu’na verilen 18 yıllık hapis cezasını kısmi onarken, kısmi bozma kararı verdi.

Yargıtay, Ercan Akyol için aynı iddiadan Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması devam ettiği için hakkındaki hükmün bozularak, dosyasının Adana’daki davayla birleştirilmesini onadı.

AHMET TÜRK'ÜN CEZASINA DA ONAMA

Yargıtay, Mustafa Ocaklık, Abdurrahim Tanrıverdi, Osman Ocaklık, Nazim Çağlak’a verilen 6’şar yıl 9’ar ay, Zübeyde Zümrüt’e verilen 5 yıl 2 ay, Serdar Ziriğ’e verilen 5 yıl, Murat Tuğrul 5 yıl 7 ay 15 gün, Mehmet Güzel ve Mehmet Aksünger, 4 yıl 8 ay 7 gün, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını uygun buldu.

36 İSİM HAKKINDA BOZMA KARARI VERİLDİ

Yargıtay, “örgüt yöneticiliği” suçlamasından Ahmet Birsin, Mehmet Taş, Çimen Işık, Zöhre Bozacı, Turan Genç, Herdem Kızılkaya, Mehmet Akın, Mehmet Nimet Sevim, Lütfi Dağ, Kemal Aktaş’a verilen 21 yıl hapis cezasını, aynı suçlamayla 18 yıl hapis cezası verilen Necdet Atalay, Mazlum Tekdağ, Mikail Karakuş, Olcay Kanlıbaş, Ali Şimşek, Ümit Aydın, Ahmet Makas, Şinasi Tur, Abdullah Demirbaş, Tuncay Korkmaz, Ercan Sezgin, HDP Van Milletvekili Tayip Temel’in ceza kararını bozdu. Aynı suçlamayla Tamer Tanrıkolu’na verilen 18 yıllık hapis cezası da kısmi olarak bozuldu.

Veysi Akar ve Türki Gültekin’e “örgüt üyeliği” suçlamasıyla verilen 6 yıl 9 ay hapis cezası ile Ahmet Ertak, Mesut Çetin ile Önal İsmail Öner’e aynı suçlamayla verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası kararını bozan Yargıtay, Heval Erdemli, Zeynel Mat, Sabahattin Dinç, Abdullah Bozkoyun, Mehmet Salih Yıldız, Alaattin Aktaş, Fethi Suvari, Ali Oruç’a verilen beraat kararını sanıklar aleyhine bozdu.

Yargıtay, Ferhan Türk hakkında “örgüt üyesi olmak” suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili hükmü yeterli delil bulunmayarak bozan İstinaf Mahkemesi’nin kararını yerinde buldu.

NE OLMUŞTU?

2009 yılında yerel seçimlerin ardından “KCK” adı altında başlatılan operasyonlarda tutuklanan Kürt siyasetçiler, belediye eş başkanları, meclis üyeleri, insan hakları savunucuları, gazeteci ve aydınların bulunduğu 154 siyasetçinin 8 yıldır yargılandığı KCK Ana Davası’nda 28 Mart 2017 tarihinde karar çıkmış, 99 kişiye toplam bin 109 yıl 10 ay 22 gün hapis cezası verilmişti.

Yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyen Antep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, 18 Nisan 2018’de aldığı kararda 89 isim hakkındaki hükmü onarken, diğer 10 isme verilen cezalara dair kısmi bozma kararları vermişti.

Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı ve İstinaf Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kürt siyasetçilerinin avukatları Yargıtay 16. Daire’ye temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Yargıtay Başsavcılığı, hazırladığı mütalaasında yerel mahkemenin 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile birlikte 18 yıl hapis cezası verilen HDP Van Milletvekili Tayip Temel, 9’ar yıl hapis cezaları verilen Mardin Milletvekili Pero Dündar ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları’nın cezalarının onanmasını istemişti. (Gazete Karınca)