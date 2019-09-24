Babuna: Eleştirdiğimiz suçlamayı, bize yaptılar

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Oktar Babuna, savunma yaptı.

Sanık Babuna, suçlamaların hepsinin yalan ve iftira olduğunu, bunlara inanılsa ortalığın yıkılacağını savunarak, "56 yaşındayım. Çapa Tıp Fakültesi mezunuyum, Amerika'da ihtisas yaptım. Binin üzerinde konferans yaptım. Adnan Oktar'dan Allah razı olsun, Kur'an okumama vesile oldu. Bu pırıl pırıl Müslümanlarla beraberim. Ben bütün ithamlara Kur'anla cevap vereceğim. Örgüt üyeliği çok çirkin iddia. Adli sicillerimiz tertemiz" diye konuştu.

'BU İNSANLAR PIRIL PIRIL'

Hakkındaki tecavüz iddialarıyla ilgili olarak Babuna, "Müştekiler, 'Bana tecavüz edildi' diyorlar. Ne mekan var ne zaman var. İnsan çamaşırını saklar. Hiç şikayet etmemiş, yıllar sonra böyle bir şey ortaya çıkar. Bu insanlar pırıl pırıl insanlar. Kod adım 'oki' diye geçiyor. Telefonlarda böyle kaydedilmiş, böyle kod adı mı olur? Gerçek isim saklanması için yapılır kod adı. Benim adım biliniyor" dedi.

Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk'in "Babanız örgütten 'çık' dediğinde onu dinlediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"1989 yılında babam, Adnan Oktar ile tanıştı. Ailemin onayıyla görüşmeye devam ediyoruz. Babam, Adnan Bey'in evrim teorisi kitaplarını okuyor. Programlarda çıkıp, Adnan Bey'i savunuyor. Hiçbir sorun yok. Fakat nedense 2006 yılında bize söylemeden mahkemede yalancı tanıklıkta bulunuyor. Annem bize gelip gider, görüşürdük. Ben de hatalı olarak bazı açıklamalarda bulundum. Birdenbire annemle babam döndü. 'Arkadaşlarınla görüşmeyeceksin.' dediler. Anneme babama çok önem veren bir insanım. Görüşmeme demelerini kabul edemem. Kur'anı yaşamama vesile olmuş insanlar. Allah 'Ayrılmayın.' diye emrediyor."

'CİNSEL EYLEM DENİLENLER İFTİRADIR'

Mahkeme Başkanı Perk'in cinsel eylemlerle ilgili iddiaları sorması üzerine Babuna, şunları anlattı:

"Biz Allah'tan korkarız. Zina haramdır. Ben evli bir insanım. Asla böyle bir şey yapmayız. Bu genelevlerde olan sistem. Adnan Bey, turnike sistemini eleştirdi, aynı suçlama bize yapıldı. Bu kadınların bu hayattan kurtulması gerektiğini söyledi. Bu iftira bize yapıldı. Neden bu hanım kızlar bize bu iftiraları atıyor? Bu kızlar Adnan Bey'i çok seven insanlar. Korkuttular. İngiliz derin devletinin ekipleri vardır, kumpasçıları kullanıyorlar"

Babuna, örgüt evliliği yaptığına dair iddialara ilişkin, eşinin pırlanta gibi bir insan olduğunu, canından çok sevdiğini söyledi.