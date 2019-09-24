Muhabirimiz Hazal Ocak ödülünü aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşama veda eden gazeteci Barış Selçuk’un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Kültürpark’ta sahiplerini buldu. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, basın-yayın kuruluşlarının, kamuoyunun bilgilenmesi, bireylerin aydınlanıp bilinçlenmesi ve demokrasinin gelişip yerleşmesinin vazgeçilmez araçlarından biri olduğunu söyledi. Basın özgürlüğünün anayasa ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin güvencesinde olduğunun asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Soyer, “Ne yazık ki, ifade özgürlüğünün sürekli darbe aldığı ülkemizde gerçekleri yazmak, tabiri caizse ateşten gömleği giymektir. Gazeteciler hakkında açılan davalar, tutuklamalar nedeniyle basın özgürlüğü son yıllarda benzeri görülmemiş bir şekilde tehdit altındadır. Özlük ve ekonomik hakların gasp edilmesi de gazetecilik yapma koşullarının her geçen gün daha da ağırlaşmasına neden olmaktadır” dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez koşulu olduğunun altını çizen Başkan Soyer, “Demokrasi dediğimiz kavram, sadece kendi düşüncenizi ifade etmenizin garantisi değil, sizden farklı düşünenlerin de ifade özgürlüğünü, söz söyleme hakkını savunmak demektir. Farklı düşünceler gazetelerde, medyada, hiç kimsenin baskısı ve kontrolü olmadan ifade edilebilir olmalıdır” diye konuştu.

Törende konuşan gazetemiz muhabiri Hazal Ocak ise ödülünü kadın gazeteciler adına aldığını belirterek, “Gazeteciler çok zor şartlar altında çalışıyor. Kadın gazeteciler daha da zor koşullarda çalışıyor. O yüzden ödülümü kadın meslektaşlarım adına alıyorum. Gazetem Cumhuriyet 96 yaşında. Tam 96 yıldır aydınlanma yolunda mücadele ediyor ve bu uğurda bedel ödüyor. Uğur Mumcu’nun dediği gibi her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet diyorum” diye konuştu.

DÖRT KATEGORİDE ÖDÜLLER DAĞITILDI

- “İzmir Kent Haberi” dalında birincilik ödülünü alan Demirören Haber Ajansı’ndan Umut Karakoyun’a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü İlkses Gazetesi’nden Emine Çağla Geniş İzmir Milletvekili Atila Sertel’in elinden aldı.

- “İzmir Kent TV Haberi” dalında birinci olan Demirören Haber Ajansı muhabiri Umut Karakoyun ve Tekin Gürbulak’a ödülünü İzmir Milletvekili Kani Beko verdi. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü TRT’den Duygu Tuncer ve Altan Ayhan kazandı. Ödülleri İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç verdi.

- “Haber Fotoğrafı” dalında birincilik kazanan Süleyman Gülen’e ödülünü Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç verdi. Hande Mumcu Ödülü’nü kazanan Associated Pres foto muhabiri Emre Tazegül ödülünü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un elinden aldı.

- “Ulusal Haber” dalı kategorisinde birincilik kazanan Ergin Karataş, ödülünü Barış Selçuk’un abisi Savaş Selçuk’tan aldı. Bu dalda Hande Mumcu Ödülü’nü alan Cumhuriyet muhabiri Hazal Ocak’a ödülünü ise İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen verdi.