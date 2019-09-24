Gazeteciler adliye koridorlarında

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğunu iddia edilen ve Redhack tarafından sızdırılan mailleri haberleştirdikleri için “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası”, “bilişim sistemini engelleme” ve “verileri yok etme” iddiasıyla yargılanan Gazeteci Tunca Öğreten, Mahir Kanaat, Derya Okatan, Ömer Çelik, Eray Sargın ve Metin Yoksu’nun duruşması İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ve çok sayıda gazeteci takip etti. Tunca Öğreten savunmasında 3 yıldır süren bir mağduriyet yaşadıklarını belirtti ve “Bir haberim nedeniyle evim basıldı ve tutuklandım” dedi. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasaklarının devamına karar veriken, suç unsuru bulunmayan dijital materyallerin iadesine karar verdi.Bir sonraki duruşma 6 Şubat’a ertelendi.



EVREN TAHLİYE EDİLMEDİ



Diyarbakır’da tutuklu ve 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan JinNews muhabiri Kibriye Evren hakkında mahkeme tutukluluğunun devamına karar verdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla düzenlenen soruşturma kapsamında 9 Ekim 2018’de gazeteci ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 142 kişiyle birlikte gözaltına alınarak tutuklanan Evren’in yedinci duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde (ACM) görüldü. “Örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılanan Evren yaptığı savunmada, “Basın özgürlüğü, haber alma hakkının ve demokrasinin işletilmesidir. Gittiğim her yerde yaptığım çalışmalar gazetecilik faaliyetidir. Basının ayağına pranga vuruluyor. Haber yapma hakkımız engellenirse Türkiye yara alır” ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti Kibriye Evren’in tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.



ATAMAN'A 14 YIL 3 AY HAPİS CEZASI



Hasta olan ve 3 yıldır cezaevinde tutulan Dicle Haber Ajansı muhabiri Ziya Ataman’a yargılandığı davada ise 14 yıl 3 ay ceza verildi. Mahkeme heyeti Ataman’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ZEYREK BERAAT ETTİ

Adana 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla yargılanan JİNHA muhabiri Filiz Zeyrek’in de aralarında olduğu 20 kişi ise beraat etti.